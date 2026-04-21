Femicidio en San Martín: encontraron asesinada a una mujer de 35 años en su casa

El cadáver de una mujer de 35 años fue encontrado dentro de la casa donde vivía, en el callejón Morales, en el distrito de Montecaseros, en San Martín, a la altura del kilómetro 3 del carril Montecaseros.

Insólito caso en La Paz: dijo que lo golpeó un caballo, pero tenía un disparo en la cabeza

Reactivan el proyecto del PASIP con la venta de 100 mil metros y avance sobre 90 hectáreas

El hallazgo lo realizó la madre de la fallecida, que llegó hasta el lugar debido a que le había llamado la atención su ausencia desde hacía varios días.

La fallecida fue identificada como Carla Magallanes , de 35 años, y está trabajando la Policía Científica en el lugar, junto a las ayudantes fiscales Escudero y Olivares , mientras está por llegar el fiscal en turno Gustavo Jadur.

La madre de la víctima llegó a la puerta de la vivienda y la encontró cerrada por fuera. Presumiendo que algo grave podría haber ocurrido con su hija, logró abrirla por la fuerza.

Adentro, encontró el cuerpo de Carla Magallanes, ya hinchando debido a que llevaba varios días de fallecida.

La madre inmediatamente dio aviso al 911, que ordenó el desplazamiento de unidades policiales, de Científica y se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal a cargo del fiscal en turno, Gustavo Jadur.

También se presentó en el lugar el jefe de fiscales de la Tercera Circunscripción, Oscar Sívori.

El relato de la madre de la fallecida dio indicios de que la víctima convivía con un hombre, que está siendo buscado intensamente.