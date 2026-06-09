Un hombre de 30 años fue detenido este martes por la tarde tras protagonizar un violento asalto en una heladería ubicada en la esquina de avenida Mitre y calle Alsina, en San Martín.

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El procedimiento se inició alrededor de las 16.10, cuando una alerta al 911 y el monitoreo de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitieron detectar que se estaba produciendo un robo en el local comercial.

De inmediato, personal policial se desplazó hasta el lugar y se entrevistó con la encargada del negocio. Al constatar que la puerta principal se encontraba cerrada, los efectivos solicitaron autorización para ingresar y debieron romper el vidrio de acceso.

Una vez dentro del comercio, los uniformados realizaron una inspección y encontraron al sospechoso escondido en el baño. Allí fue reducido y aprehendido sin que se registraran mayores incidentes.

Durante el operativo también fue secuestrado un trabuco que se encontraba en el interior del local y que, según las primeras averiguaciones, habría sido utilizada para intimidar a la víctima.

trabuco Asaltó una heladería, tomó de rehén a una empleada armado con un trabuco y terminó escondido en el baño.

Simuló ser cliente

De acuerdo con el relato de la empleada, una mujer de 26 años, el hombre ingresó inicialmente a la heladería simulando ser un cliente y solicitó un vaso de agua.

Tras retirarse del lugar, regresó minutos después y pidió permiso para utilizar el baño. Ante la negativa de la trabajadora, la habría agredido físicamente y, bajo amenazas con el arma, la obligó a ingresar al sanitario mientras exigía la entrega de sus pertenencias.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín. También trabajaron en el lugar efectivos de Investigaciones y Policía Científica para el levantamiento de pruebas y las pericias correspondientes.