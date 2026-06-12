Grave accidente laboral en una bodega de San Martín: un trabajador cayó desde 7 metros y su estado es delicado

La comunidad de Ingeniero Giagnoni y de la Zona Este sigue con preocupación la evolución de Eduardo Agüero, un trabajador vitivinícola de 36 años que permanece internado en estado grave pero estable luego de protagonizar un grave accidente laboral en una bodega ubicada en ese distrito de San Martín.

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El hecho ocurrió mientras Agüero realizaba tareas habituales dentro del establecimiento, donde se desempeña desde hace aproximadamente 14 años. Según relataron familiares, el trabajador se encontraba inspeccionando una de las piletas de la bodega cuando se produjo el accidente.

De acuerdo con la información aportada por sus allegados, Agüero se sostuvo de uno de los parantes de la estructura durante la inspección. Sin embargo, el elemento se desprendió repentinamente, provocando que cayera al vacío desde una altura cercana a los siete metros.

La caída le ocasionó gravísimas lesiones que obligaron a su traslado de urgencia y posterior internación en la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece entubado y bajo estricto control médico.

El primer parte médico reveló un cuadro de extrema complejidad. Entre las lesiones sufridas se encuentran múltiples fracturas de costillas, algunas de las cuales perforaron uno de sus pulmones, además de daños en un riñón.

Los profesionales también diagnosticaron fractura de cráneo, fractura cervical, fractura de columna y fractura de clavícula, lesiones que mantienen reservado el pronóstico y requieren monitoreo permanente.

Si bien su estado continúa siendo delicado, la familia informó que permanece estable dentro de la gravedad del cuadro clínico.

Pedido de oración y acompañamiento

Mientras esperan novedades alentadoras sobre su evolución, familiares y amigos iniciaron una cadena de oración por la salud del trabajador.

A través de distintos mensajes difundidos en redes sociales y grupos comunitarios, solicitaron a vecinos, compañeros de trabajo y personas de fe que acompañen este difícil momento con oraciones y muestras de apoyo.

"Pedimos por su pronta mejoría, una evolución favorable y su recuperación", expresaron sus seres queridos, quienes permanecen junto a él mientras continúa luchando por superar las graves consecuencias del accidente.

Conmoción en el ámbito vitivinícola

La noticia generó conmoción entre trabajadores del sector vitivinícola de la Zona Este, donde Eduardo Agüero es conocido por su extensa trayectoria laboral dentro de la actividad.

Compañeros, amigos y vecinos siguen de cerca las novedades sobre su estado de salud, con la esperanza de que pueda superar las severas lesiones sufridas en el accidente ocurrido durante una jornada laboral que, hasta ese momento, transcurría como cualquier otra.