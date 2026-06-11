La reiteración de intervenciones en un radio reducido vuelve a poner el foco sobre un sector atravesado por alto tránsito de pasajeros, actividad comercial y operativos de control permanente.

Inseguridad en torno a la terminal de San Martín: una zona de alta circulación con muchas denuncias de delitos.

En el corazón del microcentro de San Martín, la terminal de ómnibus funciona como uno de los principales nodos de circulación del departamento. El movimiento constante de pasajeros, el flujo de transporte urbano e interurbano y la actividad comercial en sus alrededores generan un entorno de alta exposición, donde conviven dinámicas cotidianas de tránsito con la intervención frecuente de las fuerzas de seguridad.

En ese radio cercano —que abarca avenidas como Tucumán y Alem y calles laterales como Mitre, Belgrano y Pirovano— se han registrado en los últimos años distintos hechos delictivos y procedimientos policiales. La mayoría de ellos se vincula a robos en la vía pública o en comercios, intentos de ilícitos frustrados por cámaras de videovigilancia, recuperación de vehículos robados y controles asociados a la comercialización de estupefacientes.

La reiteración de estos episodios en un área relativamente acotada permite trazar un mapa de intervenciones que tiene a la terminal y su entorno inmediato como punto de referencia. En muchos casos, la resolución de los hechos depende del monitoreo urbano y de la rápida respuesta policial en un sector donde el tránsito permanente dificulta tanto la prevención como la fuga de los involucrados.

Robos frustrados en el corredor de avenida Tucumán Uno de los hechos más recientes se registró en inmediaciones de avenida Tucumán y Mitre, a pocas cuadras de la terminal. Dos personas fueron detectadas por el sistema de videovigilancia cuando intentaban forzar el ingreso a una fiambrería durante la madrugada. La alerta permitió la intervención policial y la detención de los sospechosos antes de que el robo se concretara. El comercio resultó con daños materiales en el acceso.

Operativos por vehículos robados en el eje Tucumán–Alem La intersección de avenidas Tucumán y Alem aparece de manera recurrente en procedimientos vinculados a vehículos sustraídos. En uno de los casos, un automóvil con pedido de secuestro fue interceptado tras un seguimiento del sistema de cámaras de seguridad, con posterior detención del conductor.