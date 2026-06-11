11 de junio de 2026 - 13:28

Inseguridad en torno a la terminal de San Martín: una zona de alta circulación con muchas denuncias

La reiteración de intervenciones en un radio reducido vuelve a poner el foco sobre un sector atravesado por alto tránsito de pasajeros, actividad comercial y operativos de control permanente.

Inseguridad en torno a la terminal de San Martín: una zona de alta circulación con muchas denuncias de delitos.

Inseguridad en torno a la terminal de San Martín: una zona de alta circulación con muchas denuncias de delitos.

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Por Enrique Pfaab

En el corazón del microcentro de San Martín, la terminal de ómnibus funciona como uno de los principales nodos de circulación del departamento. El movimiento constante de pasajeros, el flujo de transporte urbano e interurbano y la actividad comercial en sus alrededores generan un entorno de alta exposición, donde conviven dinámicas cotidianas de tránsito con la intervención frecuente de las fuerzas de seguridad.

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En ese radio cercano —que abarca avenidas como Tucumán y Alem y calles laterales como Mitre, Belgrano y Pirovano— se han registrado en los últimos años distintos hechos delictivos y procedimientos policiales. La mayoría de ellos se vincula a robos en la vía pública o en comercios, intentos de ilícitos frustrados por cámaras de videovigilancia, recuperación de vehículos robados y controles asociados a la comercialización de estupefacientes.

La reiteración de estos episodios en un área relativamente acotada permite trazar un mapa de intervenciones que tiene a la terminal y su entorno inmediato como punto de referencia. En muchos casos, la resolución de los hechos depende del monitoreo urbano y de la rápida respuesta policial en un sector donde el tránsito permanente dificulta tanto la prevención como la fuga de los involucrados.

Robos frustrados en el corredor de avenida Tucumán

Uno de los hechos más recientes se registró en inmediaciones de avenida Tucumán y Mitre, a pocas cuadras de la terminal. Dos personas fueron detectadas por el sistema de videovigilancia cuando intentaban forzar el ingreso a una fiambrería durante la madrugada. La alerta permitió la intervención policial y la detención de los sospechosos antes de que el robo se concretara. El comercio resultó con daños materiales en el acceso.

Operativos por vehículos robados en el eje Tucumán–Alem

La intersección de avenidas Tucumán y Alem aparece de manera recurrente en procedimientos vinculados a vehículos sustraídos. En uno de los casos, un automóvil con pedido de secuestro fue interceptado tras un seguimiento del sistema de cámaras de seguridad, con posterior detención del conductor.

Estos operativos se apoyan en el monitoreo urbano y en controles en calle, en un punto donde confluyen circulación vehicular intensa y accesos directos hacia distintos sectores del departamento.

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Inseguridad en torno a la terminal de San Martín: una zona de alta circulación con muchas denuncias de delitos.

Inseguridad en torno a la terminal de San Martín: una zona de alta circulación con muchas denuncias de delitos.

Calle Pirovano y detenciones por robos en la vía pública

En el sector de calle Pirovano, próximo al Museo Las Bóvedas, también se han registrado intervenciones policiales tras hechos delictivos en la vía pública. En uno de los procedimientos, sospechosos fueron localizados a pie luego de intentar escapar tras un ilícito, en un seguimiento coordinado a partir de cámaras de seguridad.

Se trata de una zona de conexión entre el microcentro y barrios cercanos, con tránsito constante de peatones y vehículos.

Controles por narcomenudeo dentro de la terminal

Dentro del edificio de la terminal de ómnibus, operativos de control derivaron en la detención de dos personas que tenían en su poder envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares. La investigación se orientó a determinar la posible venta de estupefacientes en el lugar.

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Un área con alta demanda de intervención policial

La sumatoria de estos hechos en un perímetro reducido configura un escenario de intervención frecuente para las fuerzas de seguridad. La combinación de flujo constante de personas, actividad comercial y nodos de transporte convierte al entorno de la terminal en un punto sensible, donde los operativos policiales se repiten con distintos objetivos: prevención, control y respuesta ante hechos delictivos ya consumados.

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