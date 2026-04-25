Pamela Pombo denunció a su exmarido, Patricio Albecete, por tentativa de femicidio

La modelo fitness, Pamela Pombo, denunció a su exmarido, Patricio Albecete por violencia de género y tentativa de femicidio. La mujer reveló imágenes de cómo el ex jugador de rugby la golpea e intenta estrangularla en su casa en medio de una discusión.

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Durante el programa "Sálvese Quien Pueda", conducido por Yanina Latorre , se mostró parte del video donde Albecete no sólo golpea a su esposa y la tira al suelo, sino también la insulta. " Dejá eso ahí o te mato a piñas" , se escucha decir al jugador de Los Pumas.

“Si bien estaban separados, vivían bajo el mismo techo porque no llegaban a un acuerdo, no sé si de la separación de bienes, del divorcio, de la vivienda conyugal. Cómo quedaba uno, cómo quedaba el otro y era medio como todo muy tortuoso . Hizo una denuncia por violencia familiar y en la carátula pusieron tentativa de femicidio ”, reveló Latorre

En una entrevista, Pombo reveló que los hechos de violencia comenzaron desde que la pareja contrajo matrimonio en junio de 2025. "En realidad tuvimos discusiones desde agosto, septiembre del 2024, casi recién casados. Y cada vez fueron escalando mucho más. La frustración, el miedo, las ganas de sostener la relación, intentar creer que puede cambiar… No podía más ”, señaló

Al ser consultada por las panelistas del programa sobre la existencia de otras filmaciones presentadas como evidencia, la personal trainer reveló que tiene más material para presentar. "Ese es el más tranquilo que quedo"

Asimismo, explicó el contexto del video. "La mayoría de las veces son discusiones por infidelidades de él. Yo pedía explicaciones y él me daba las mismas respuestas de siempre: que estaba loca, que inventaba. Ese día encontré una tanga en el auto. Su respuesta fue que llevaba tres años ahí", contó

En su relato, Pombo declaró que su exmarido le confesó tener problemas de ira, y que estaba acudiendo a terapia para controlarlos. "Él es de gritar mucho y lo asociaba con el deporte" señaló