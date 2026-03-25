25 de marzo de 2026 - 18:21

Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez por intento de femicidio contra Emily Ceco

El exparticipante de Love is Blind fue hallado culpable de tentativa de homicidio agravado en contexto de violencia de género contra su expareja.

Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez por intento de femicidio contra su expareja Emily Ceco

Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez por intento de femicidio contra su expareja Emily Ceco

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este miércoles Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por intento de femicidio contra su expareja, Emily Ceco. Tras un juicio llevado a cabo en Morón, la Justicia encontró al exparticipante de Love is Blind como "autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio en grado de tentativa agravado por ser en un contexto de violencia de género y también lesiones leves reiteradas”.

Leé además

Emily Ceco habló tras la condena a Santiago Martínez

"Tengo quince años de paz": Emily Ceco habló tras la condena a Santiago Martínez
Mark Zuckerberg, CEO de Meta, a su llegada al juicio en Los Ángeles el 18 de febrero de 2026.

Condena histórica: Meta y YouTube deberán pagar millones por generar "adicción a las redes" a una joven

La causa comenzó a partir de una denuncia por violencia de género de Ceco contra Martínez, donde lo acusó de reiterados actos de violencia física y psicológica ejercidos contra ella. "Se hizo justicia por mí y por todas las víctimas de Santiago”, expresó la joven tras conocerse la sentencia.

Emily Ceco
Emily Ceco denunci&oacute; por violencia de g&eacute;nero a su expareja Santiago Mart&iacute;nez

Emily Ceco denunció por violencia de género a su expareja Santiago Martínez

La denuncia de Emily Ceco contra Santiago Martínez

La pareja se conoció en el reality "Love Is Blind" en 2024, conducido por Wanda Nara y Darío Barassi. Al finalizar el programa, Ceco y Martínez anunciaron su matrimonio luego de tres semanas. Tras su luna de miel, se mudaron juntos y comenzaron a trabajar juntos como influencers en redes sociales y medios de comunicación.

Sin embargo, en febrero de 2025, Emily Ceco denunció a su entonces esposo por violencia de género y detalló los maltratos a los que estuvo sometida durante el tiempo que convivió con él. Durante una entrevista en el streaming Bondi, la influencer relató un episodio en que Martínez la golpeó en el rostro dos veces, la retuvo en una habitación e intentó asfixiarla. En ese momento, también mostró frente a cámara sus heridas en un brazo y en el ojo.

Embed - ASÍ DENUNCIABA EMILY CECO A SANTIAGO DE LOVE IS BLIND #bondi #emilyceco #elejercito #stream

"Se hizo justicia" las palabras de Emily tras la condena

Tras conocerse la sentencia contra su exmarido, la exparticipante de Love Is Blind habló a los medios y se mostró profundamente conmovida por el fallo del Tribunal de Morón. "No lo puedo creer. Siento que ya terminó. No quiero festejar porque obviamente está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz”, expresó la víctima a Puro Show.

Además, destacó que la sentencia fue reparadora y representa justicia para ella y las demás víctimas: “Se hizo justicia por mí. Se hizo justicia por Nicole, se hizo justicia por Carolina, se hizo justicia por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Tal vez no se sepan sus nombres, pero también lo sufrieron”, alegó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tomás Agustín Cornejo Yacante. Gentileza Poder Judicial. 

Condenaron a 13 años de cárcel al joven que asesinó a un hombre que acababa de salir de la cárcel

El local Megatecnología del colombiano  Cristhian David Holguín Restrepo fue allanado. / Google Street. 

Estafas en Megatecnología: condenarán a 2 años y 6 meses de cárcel a la cuñada de los colombianos prófugos

El juicio  se realizó en el Polo Judicial Penal. / Archivo Los Andes

Condenaron a dos exfuncionarios de "Paco" Pérez por emitir facturas "truchas": uno deberá devolver $80 millones

El joven actor Dominic McLaughlin es el nuevo Harry Potter en la serie que estrenará HBO basada en la famosa saga de libros de JK Rowling.

HBO lanzó el primer trailer de la serie de Harry Potter y confirmó la fecha de estreno