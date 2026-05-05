"Ganamos otra vez": el descargo de Thelma Fardin tras la condena firme a Juan Darthés

Thelma Fardin recibió la noticia de la ratificación de la condena contra Juan Darthés con una mezcla de alivio y profunda emoción. La actriz siguió el momento exacto en que los magistrados del Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil emitieron su resolución a través de una videoconferencia desde su hogar.

La Justicia de Brasil confirmó la condena de prisión a Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

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"Estoy sola en mi casa y no sé qué hacer, y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer" , relató visiblemente conmovida en un video compartido en sus redes sociales poco después de conocerse el fallo.

A través de una video de casi cinco minutos que resume el proceso, Fardin destacó la importancia de este fallo definitivo que rechazó los últimos recursos presentados por la defensa del actor.

"Nosotras ganamos muchas veces, en el 24, el 25 y el 26" , señaló la joven, enfatizando que este resultado pone fin a un "juicio eterno" que se extendió por ocho años desde el inicio de la causa por abuso sexual en 2018,. Para la actriz, esta victoria significa poder dejar atrás el peso de la lucha constante y las múltiples vicisitudes judiciales.

En su mensaje, Fardin insistió en que el triunfo es de carácter colectivo: "Si yo gané y si ganamos todas es gracias a un montón de gente de cerca y de lejos que me sostuvo desde lo más profundo de mi corazón".

En este sentido, dedicó una sección especial de sus agradecimientos a sus abogados, Martín Arias Duval y Carla Andrade Junqueira, además de reconocer la valentía de otras mujeres que denunciaron previamente al actor, como Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.

La reacción de la intérprete también tuvo un matiz personal y familiar, agradeciendo el apoyo incondicional de su madre y de su pareja, Nico Riera. Sobre Riera, Fardin expresó con gratitud que él le enseñó que "el traje de guerrera puede descansar", simbolizando el cierre de una etapa de confrontación legal y el comienzo de una fase de mayor calma.

Finalmente, la actriz resaltó la importancia del acompañamiento de organizaciones como Amnistía Internacional Argentina y el impacto de los testimonios de otras víctimas, afirmando que "nos fuimos curando entre todas".