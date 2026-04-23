Imputaron a Gabriel Trejo por el femicidio de Carla Magallanes y lo trasladaron al penal

La investigación por el crimen de Carla Magallane s dio este jueves un paso central: Gabriel Trejo, de 38 años, fue imputado por femicidio y, tras la audiencia, comenzó su traslado a un establecimiento penitenciario.

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Femicidio de Carla: detalles del crimen y la dura vida de una madre de 4 hijos

La imputación se formalizó al mediodía, luego de que la Fiscalía reuniera los primeros elementos de prueba que lo ubican como principal sospechoso del asesinato de la mujer, ocurrido en una vivienda del distrito de Montecaseros, en San Martín .

Trejo había sido detenido el martes por la tarde en Rivadavia , tras un operativo policial que incluyó su búsqueda en distintos domicilios. Es señalado como la última pareja de la víctima y quedó desde entonces bajo custodia, a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Carla Magallanes, de 36 años, fue encontrada sin vida por su madre en el interior de su casa, que estaba cerrada desde el exterior. El cuerpo estaba sentado, con el torso inclinado sobre una mesa, en una escena que en principio no evidenciaba violencia, pero que luego reveló signos claros de un ataque.

Las pericias determinaron que la mujer presentaba una única herida punzante en el cuello, detrás del maxilar, que le provocó un desangrado fatal. También se constataron golpes en el rostro y manchas de sangre tanto en la ropa como en el piso. El arma utilizada fue hallada fuera de la vivienda.

Los investigadores estiman que el crimen ocurrió el viernes, en base al estado del cuerpo y al testimonio de vecinos que refirieron haber escuchado gritos ese día.

La causa, que en un primer momento fue instruida por el fiscal Gustavo Jadur, quedó a cargo del fiscal Martín Scatareggi, quien avanzó con la imputación en las últimas horas.

En paralelo, el caso volvió a poner en foco la situación de vulnerabilidad que atravesaba la víctima. Magallanes era madre de cuatro hijos y había tenido intervenciones del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que había dispuesto la separación de sus hijas menores en un contexto de dificultades vinculadas a consumos problemáticos.

Además, existían antecedentes de violencia de género en relaciones previas. En 2023 había denunciado a una expareja, aunque esa causa no prosperó.

Organizaciones sociales también manifestaron su preocupación tras el hecho. Desde Red Puentes, espacio al que Magallanes asistió durante un tiempo, expresaron su conmoción y reclamaron justicia.

Con la imputación ya formalizada, la Fiscalía continuará con la producción de pruebas y la reconstrucción de las horas previas al crimen, mientras el acusado queda alojado en el sistema penitenciario a la espera de nuevas medidas judiciales.