Reactivan el proyecto del PASIP con la venta de 100 mil metros y avance sobre 90 hectáreas

La reciente subasta de terrenos del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP) permitió la venta de 100.000 metros cuadrados y generó una inyección de capital que será destinada a completar obras de infraestructura pendientes dentro del predio y a impulsar el desarrollo del futuro Polo Logístico del Este, proyectado sobre 90 hectáreas al norte de la Ruta Nacional 7.

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El dato fue confirmado por el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, y también por el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de General San Martín, Mario Doña, quien explicó que esta operación marca un punto de inflexión en la evolución del parque. Según indicó, con esta nueva venta el PASIP alcanzó el 70% de su superficie comercializada, lo que mejora las condiciones para colocar el 30% restante una vez que se concreten las obras necesarias.

Doña detalló que la mayor parte de los terrenos subastados fue adquirida por la empresa CEOSA, vinculada a obras de infraestructura vial y ferroviaria. La firma participa en los trabajos de ampliación de la Ruta 7 y en el proyecto del tren de cercanía, por lo que la instalación de una base operativa dentro del parque resulta funcional a su actividad. “A la compañía le conviene una base operativa en el PASIP”, señaló.

El desarrollo del área logística aparece como el eje central de la nueva etapa. Se trata de un sector de 90 hectáreas ubicado en la margen norte de la Ruta 7, contemplado desde el diseño original del parque. Allí se proyecta la instalación de un polo especializado en transferencia de cargas, con subdivisiones específicas para transporte alimenticio, de vehículos, de cargas peligrosas y de mercadería refrigerada.

En este último caso, está prevista la provisión de energía continua para garantizar la cadena de frío. El predio también incluirá una estación de servicio con abastecimiento de combustibles líquidos, gaseosos y eléctricos, además de infraestructura complementaria como hotel para transportistas, restaurante y un área comercial tipo “strip center”.

“El futuro, ampliando la matriz productiva, pasa por la logística de transporte y transferencia de carga”, había planteado Doña meses atrás, en línea con una estrategia que busca diversificar la actividad económica del este provincial.

En paralelo, el intendente de General San Martín, Raúl Rufeil, confirmó que el municipio avanzó en la formalización del parque mediante la implementación de un régimen de propiedad horizontal y la creación de un consorcio de propietarios, herramientas destinadas a ordenar su funcionamiento.

Durante una conferencia realizada este lunes en el PASIP, el jefe comunal también informó que fue presentado en la Legislatura un proyecto de ley para expropiar las 90 hectáreas destinadas al polo logístico. La iniciativa apunta a consolidar una expansión que ya estaba prevista en el esquema original del parque.

Desde el ámbito administrativo, la subsecretaria de Hacienda y presidenta de la inversora PASIP, Elizabeth Giunta, sostuvo que el proceso de comercialización tuvo un avance significativo en los últimos años. Según los datos oficiales, el 63% de los metros vendidos se concretaron durante la actual gestión, alcanzando un total de 88 unidades funcionales colocadas.

Giunta consideró que, con el nivel de ocupación actual y la ampliación proyectada, el PASIP podría posicionarse como un nodo logístico relevante en la región.

Un desarrollo demorado

A pesar de los avances recientes, el crecimiento del PASIP ha sido lento desde su creación. En más de dos décadas, uno de los principales logros fue la regularización dominial de los terrenos adquiridos por los primeros inversores, en su mayoría empresarios que impulsaron el proyecto original.

Durante ese mismo período, iniciativas similares en otras zonas de la provincia, especialmente en Luján de Cuyo, lograron consolidarse con mayor rapidez, lo que contribuyó a mantener la concentración de la actividad económica fuera del este mendocino, en contraste con el objetivo inicial del PASIP.

El parque fue concebido en 1994 bajo el impulso del arquitecto Mario Lingua, en un contexto marcado por la privatización del sistema ferroviario y el cierre de ramales. Frente a ese escenario, un grupo de profesionales y empresarios locales propuso la creación de un polo industrial en Palmira, aprovechando su ubicación estratégica.

El proyecto original contemplaba el desarrollo de 183 hectáreas con capacidad para albergar hasta 700 empresas, con servicios industriales completos y articulación con otros sectores productivos de la provincia.

Más allá de las demoras, los impulsores sostuvieron a lo largo del tiempo que el PASIP no solo debía funcionar como un espacio para radicación de industrias, sino también como una plataforma para fortalecer el entramado productivo regional, generar empleo y promover nuevos emprendimientos.

La reciente venta de terrenos y el impulso al polo logístico reactivan ese objetivo inicial, en un contexto donde la logística y el transporte aparecen como variables centrales para el desarrollo económico del este mendocino.