El niño que murió en la tragedia del Parque San Martín hubiese cumplido 14 años: simbólico y emotivo homenaje

El jueves 16 de abril, Fausto Morcos , el niño que murió atropellado el 1 de noviembre del año pasado cuando intentaba cruzar la calle Boulogne Sur Mer -en el Parque San Martín- hubiese cumplido 14 años . Y su familia y amigos lo homenajearon con una ceremonia que tuvo tanto de humana como de simbólica y espiritual: plantaron un árbol en la isla del Parque General San Martín .

"Recordar es volver a pasar por el corazón": emotivo recuerdo del nene que falleció en la tragedia del parque

"Plantar un árbol por su cumpleaños fue una idea que surgió de la familia, como parte de esa idea de construir una memoria viva . ¡Y qué mejor que un árbol, que da brotes ! Representa la continuidad de la vida , y se sigue respetando el ciclo. Además, los árboles son desde siempre la memoria viva de los pueblos , trascienden generaciones", resumió a Los Andes , emocionada, Julia Morcos , tía del niño.

Fausto falleció durante el mediodía del sábado 1 de noviembre del año pasado. María Amelia Albina Molina (82), quien conducía su auto VW Up, lo atropelló junto a otro de sus amigos cuando los adolescentes intentaban cruzar Boulogne Sur Mer, a la altura de J. y M. Clark, para ir a jugar al fútbol al parque.

El conmocionante episodio pasó a ser conocido como "la tragedia del Parque", y luego se confirmó que la mujer -quien circulaba por Boulogne Sur Mer hacia el norte- cruzó con la luz del semáforo en rojo. Molina fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión por " homicidio culposo por cruzar un semáforo en rojo (NdA: por la muerte de Fausto) en concurso ideal con lesiones culposas por cruzar un semáforo en rojo (NdA: por las lesiones al amigo de Fausto)".

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"Se conjugaron un montón de simbolismos en este acto que hicimos por el cumple de Fausto, y hay uno que para nosotros es tremendo. Porque ese sábado 1 de noviembre él iba al parque a jugar al fútbol con amigos. Y el sábado pasado finalmente llegó al parque, con su familia y sus amigos. Fue como una memoria viva, que sigue en las raíces con la tierra, y llega acompañada de todos los que lo amaban", describió su tía.

Durante los días posteriores a la tragedia, los propios padres de Fausto montaron un improvisado altar en la esquina de Clark y Boulogne Sur Mer. Sin embargo, a los días fue retirado por la propia familia.

"No queríamos seguir yendo a ese altarcito, que representaba el momento más trágico. Fausto era tanto amor, tanta vida; y no nos terminaba de cerrar que el altar en esa esquina pudiese ser 'su lugar'", explicó Julia.

Fausto vive en sus seres queridos

Pasadas las 16 del sábado pasado -18 de abril- más de 80 personas participaron de la ceremonia en la que se conmemoraron los 14 años de Fausto (los hubiese cumplido el jueves). Fue en la isla del Parque General San Martín, e incluyó la plantación de un roble en el sitio.

Fausto Morcos 4 El niño que murió en la tragedia del Parque San Martín hubiese cumplido 14 años: simbólico y emotivo homenaje Gentileza

Sus compañeros del CUC -y quienes siempre estuvieron junto a la familia de Fausto Morcos- estaban pensando en hacer algo especial para el cumple de su amigo, algo que también estaba en la cabeza de sus padres y familiares más cercanos.

"Sabíamos que era imposible no hacer algo por su cumple, pero nos preguntábamos cómo podíamos festejar un cumple en medio de un duelo. Y, una semana antes del 16 de abril -fecha del cumpleaños- empezó a tomar forma el acto", describió Julia Morcos, quien agradeció la predisposición de la Dirección de Diversidad y Ecoparque en todo momento para poder concretar el emotivo acto.

En medio de un conmovedor silencio -de esos que abrazan a todos aquellos que se encuentran envueltos en él-, fue José Morcos (papá de Fausto) quien primero hizo uso de la palabra para agradecer y darles la bienvenida a todas las personas que los acompañaron desde el primer momento, y agradeció -sobre todo- el amor y sostén que han sido todas estas personas para que ellos pudieran salir adelante.

Fausto Morcos 1 El niño que murió en la tragedia del Parque San Martín hubiese cumplido 14 años: simbólico y emotivo homenaje Gentileza

Entre los participantes de este emotivo e íntimo acto estuvieron, además de los amigos y familiares de Fausto, las autoridades del CUC. Por supuesto, también estuvieron los dos amigos de Fausto que estaban con él en el momento la tragedia (uno de ellos fue atropellado, pero solo sufrió lesiones; mientras que el otro había cruzado la calle segundos antes).

La ceremonia se extendió durante cerca de dos horas. Y la secuencia fue por demás conmovedora. Primero hubo un toque de tambores -del que participaron los mismos amigos de Fausto-. Luego fueron los padres del adolescente -Cecilia García y José Morcos- quienes acomodaron el árbol en el pozo que habían cavado, mientras que cada uno de los chicos fue arrojando un puñado de tierra para cubrir el retoño. Y así fue transcurriendo la secuencia, hasta que -finalmente- todos los artífices de la ceremonia se convirtieron en uno solo.

También hubo toque de violines, canciones para recordar -y mantener vivo- a Fausto, y -finalmente- cada uno de los chicos y familiares colocó la vela que llevaban -encendida- rodeando el ejemplar de roble que acababan de plantar. Lo mismo ocurrió con dos amigos, quienes le dedicaron a Fausto Morcos unas palabras sentidas.

Fausto Morcos 5 El niño que murió en la tragedia del Parque San Martín hubiese cumplido 14 años: simbólico y emotivo homenaje Gentileza

"Los invitamos a todos a hacer un sahumo colectivo (ritual ancestral de limpieza energética y espiritual que utiliza el humo de hierbas, resinas y flores secas para purificar espacios, objetos y personas). En un cuenco de metal dejamos muchas flores secas, menta, romero y laurel. Los chicos habían escrito una intención, un deseo que sintieran para Fausto, y lo quemaron junto a las flores. La idea fue que ese humo se pudiera elevar y se mezclara con el árbol recién plantado. pero también con el aire", describió la tía del niño, y agregó que fue un momento muy hermoso y emotivo.

"Esto nos sirve para poder iniciar una nueva etapa de un recordatorio, en su memoria; pero dese su esencia, que era pura vitalidad. Y nos quedó una sensación de plenitud total, sentir un alivio en el alma. No es que terminás el duelo, porque no está ni cerca. Pero fue llenar de oxígeno y amor el duelo, que es más justo, y empezar a traerlo y homenajearlo con más alegría, con más de lo que él nos traía a nosotros", siguió.

La emotiva publicación de la tía de Fausto Morcos por su cumpleaños 14

"En un acto psicomágico, Fausto llegó al Parque. El jueves 16 de abril hubiera cumplido sus 14 años y en este andar, de no saber dónde poner el dolor y el extrañarlo cada día, decidimos homenajearlo sembrando un árbol en su memoria en la Isla del Parque. Un roble que, con sus raíces, sus brotes, sus hojas, sus ramas sean memoria viva. Su sombra y su espacio nuestro refugio.

Fausto Morcos port Fausto Morcos durante el bautismo en el CUC. Gentileza

Entre tambores, canciones y sahumos cargados de intenciones, tocamos y llenamos de intención la tierra, quemamos deseos y flores para que viajen en el aire dónde quiera que esté.

Transmutamos este dolor infinito en agradecimiento, risas, abrazos, lágrimas y una ceremonia que nos llenó el alma. Todo por lo que él nos amó y como una manera de decirle que acá seguimos celebrándolo y en él a la vida como hubiera querido.

Por acá te extraño cada día y cada día te agradezco por enseñarme tantas cosas, por enseñarme a ver la vida con tus lentes. Te deseo hoy y cada día luz, amor, justicia y mucha paz.

Gracias a todos lo que estuvieron y están haciendo posible que su memoria siga brillando e iluminándonos".

Fausto Morcos 1 El niño que murió en la tragedia del Parque San Martín hubiese cumplido 14 años: simbólico y emotivo homenaje Gentileza

Junto a esta publicación, la tía de Fausto Morcos envió a quienes conocieron y compartieron su vida con Fausto estas palabras:

"La vida es un viaje y ha sido hermoso coincidir en tiempo y espacio con Fausto. Nuestro vínculo con él no terminó, se va transformando, porque ahora vive dentro de nosotros ya que dejó una huella que perdurará para siempre, y también, es memoria viva que se va concretando cada vez que jugamos al truco, al escuchar una canción, recordando anécdotas, haciendo bromas, al jugar un partido de fútbol, y sobre todo, en este momento que juntos sembramos un roble en su memoria.

Integrar su ausencia es darle un lugar en nuestro corazón, donde recordarlo no nos desgarre, sino que nos acompañe honrando la experiencia compartida".