La víctima, de 25 años, intentaba bajar cuando una de las correas quedó atrapada en la puerta. El chofer reinició la marcha y la joven cayó bajo las ruedas del colectivo

Tragedia en Villa Devoto: se le trabó la mochila al bajar del colectivo, cayó al asfalto y murió atropellada.

Este viernes, en Villa Devoto, una joven de 25 años perdió la vida de manera instantánea luego de que una fatalidad en cadena terminara con ella atropellada por el mismo colectivo del que intentaba descender.

El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre, un punto de alta circulación vehicular en el barrio porteño. Según pudieron reconstruir los peritos y testigos que presenciaron la escena, la víctima se disponía a bajar por la puerta trasera de un interno de la línea 134.

Cómo fue la mecánica fatal De acuerdo con la información policial, el accidente se produjo cuando una de las correas de la mochila de la joven quedó atrapada en el mecanismo de cierre de la puerta. Al parecer, la víctima intentó, pero antes de que pudiera liberarse, el conductor reinició la marcha del vehículo.

La inercia del movimiento la empujó hacia la calzada. La joven terminó cayendo debajo de la unidad y fue arrollada por las ruedas traseras del colectivo.

Minutos después de un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad y una unidad del SAME arribaron al lugar. Los profesionales solo pudieron constatar el deceso de la joven, producto de la gravedad de las heridas.

Tras el trágico hecho, el conductor, un hombre de 41 años, fue demorado y trasladado a la dependencia policial, donde se le practicó el test de alcoholemia. La causa fue caratulada como "averiguación de homicidio". Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 29, que ordenó el secuestro del colectivo y la realización de la autopsia.