Tragedia en Grecia: cae un balcón de casi 3 toneladas sobre una familia y muere una mujer de 43 años

Una verdadera tragedia conmocionó a la ciudad de Corinto, en Grecia, cuando un balcón de aproximadamente 2,5 toneladas se desplomó sobre una familia que caminaba por la vereda. El accidente terminó con la vida de una mujer de 43 años , quien se encontraba de visita para pasar las Pascuas.

La víctima, que residía habitualmente en Alemania, caminaba junto a su esposo y sus tres hijos menores de edad frente a un edificio que llevaba años abandonado . En el momento del colapso, la estructura de cemento y materiales de construcción cayó directamente sobre ella, dejándola atrapada bajo los escombros sin posibilidad de reacción .

A pesar de la magnitud del impacto, su hijo de 10 años, que también resultó herido en la cabeza , se encuentra fuera de peligro tras ser atendido por los servicios médicos. El resto de la familia presenció el horror de un accidente que las autoridades griegas ya califican como el resultado de una serie de negligencias graves .

Tras las primeras investigaciones, la policía detuvo al contratista encargado de la remodelación y al ingeniero de la obra . Según los expertos, el edificio estaba siendo intervenido desde hacía pocos días, pero no contaba con las medidas mínimas de seguridad exigidas por las leyes de construcción urbana.

Testigos y especialistas locales señalaron que, al realizar trabajos de este tipo en plena ciudad, el espacio debe estar obligatoriamente vallado o, al menos, señalizado con cintas de peligro para evitar el paso de peatones. En este caso, el balcón había sido "despojado" de sus refuerzos estructurales , dejándolo prácticamente suspendido en el aire sin ninguna protección para los transeúntes .

El propietario del inmueble todavía es buscado por las autoridades, mientras se analiza el grado de responsabilidad de cada involucrado en lo que parece ser un intento de ahorrar costos de seguridad. El debate en Grecia se encendió rápidamente, con ciudadanos denunciando que muchas obras se realizan sin los permisos necesarios para evitar gastos adicionales.

image

Debate sobre controles y seguridad

La situación del edificio, que permaneció descuidado durante décadas antes de que se iniciaran los trabajos de renovación, fue un factor determinante. Según el reporte técnico, el peso de los escombros y el hormigón alcanzó los 2.500 kilos, una masa que convirtió al balcón en una trampa mortal instantánea para la mujer.

Este episodio reabre la discusión sobre el control estatal de las propiedades antiguas y las exigencias de seguridad para los profesionales de la construcción. Mientras la comunidad de Corinto intenta asimilar el golpe, la justicia busca determinar por qué una tarea rutinaria de mantenimiento terminó en una tragedia evitable que destrozó a una familia.