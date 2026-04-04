Tras el choque, se desató un incendio de gran magnitud que obligó a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Tragedia en Brasil: una avioneta cayó sobre un restaurante y dejó cuatro muertos.

Un accidente aéreo conmocionó al sur de Brasil cuando una avioneta perdió el control y se estrelló contra un restaurante en la ciudad de Capão da Canoa. El hecho ocurrió el 3 de abril, poco después del despegue, y provocó la muerte de cuatro personas que viajaban a bordo, sin registrar víctimas en tierra.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que la aeronave desciende en picada con una trayectoria inestable hasta impactar violentamente contra el local gastronómico ubicado sobre la avenida Valdomiro Cândido dos Reis. Tras el choque, se desató un incendio de gran magnitud que obligó a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Quiénes eran las víctimas Entre los fallecidos se encontraban el piloto Nelio Pessanha, el empresario Renan Saes y el matrimonio conformado por Deborah Belanda Ortolani y Luis Antonio Ortolani. La pareja se dirigía a un evento del sector textil en el estado de San Pablo.

Cómo ocurrió el accidente La aeronave, un monomotor Piper JetPROP DLX, había partido desde San Pablo y realizó una escala previa en Criciúma antes de llegar a Capão da Canoa. Tras despegar nuevamente alrededor de las 10.40, perdió altura por causas que aún se investigan.

Durante la caída, el avión también impactó cables eléctricos, lo que generó un corte de energía en la zona y obligó a interrumpir el tránsito. El restaurante se encontraba cerrado, lo que evitó una tragedia mayor.

Embed | Un avión monomotor se estrelló contra un restaurante en Capão da Canoa, en el litoral norte de Rio Grande do Sul, Brasil, dejando un saldo de al menos cuatro personas muertas. pic.twitter.com/FDaKVthv0i — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 3, 2026 La investigación en curso En el lugar trabajaron bomberos, policía y equipos técnicos para controlar el incendio y asegurar el área. El caso quedó bajo investigación del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), que busca determinar las causas del siniestro.