La maldición de los Kennedy que muestra "Love Story" sobre las muertes trágicas del clan

“Love Story” va más allá del romance trágico entre Carolyn Bassette y John F. Kennedy Jr. , y de lo que se pierde o relega al casarse con “el hijo de Norteamérica”. La miniserie, basada en la historia real del hijo del expresidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy y Jackie O. , atraviesa uno de los episodios que fundamentó la teoría de la “maldición de los Kennedy” y las trágicas muertes .

En 9 episodios, la serie disponible en Disney+ recorre cómo JFK Jr conoció a Carolyn , la publicista de Calvin Klein en los 90. Desde su apasionado romance, las idas y vueltas y cómo la mujer padeció hasta su último respiro el legado, y la maldición, de la familia más famosa de Estados Unidos.

En julio de 1999, John F. Kennedy Jr. pilotaba una avioneta que se estrelló a unos 12 kilómetros de la costa de Martha’s Vineyard, en Massachusetts . El accidente no solo terminó con su vida a los 38 años, sino también con la de su esposa, Carolyn Bessette Kennedy, de 33, y su cuñada, Lauren Bessette, de 34.

La noticia generó un fuerte impacto en la opinión pública, que había seguido de cerca la vida del heredero político desde su nacimiento. Sin embargo, no fue la única tragedia familiar que involucra un avión ni decesos inesperados.

El episodio más emblemático ocurrió el 22 de noviembre de 1963, cuando el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas mientras saludaba al público junto a Jacqueline Bouvier en un auto descapotable. Los disparos que terminaron con su vida no solo conmocionaron al mundo, sino que reforzaron la percepción de que los Kennedy estaban signados por un destino trágico.

Joseph y Rose Kennedy, junto a sus nueve hijos Joseph y Rose Kennedy, junto a sus nueve hijos gentileza

Sin embargo, la cadena de desgracias había comenzado mucho antes. Joseph P. Kennedy y Rose Fitzgerald, padres de nueve hijos, fueron los fundadores de esta poderosa familia. Varios de sus descendientes protagonizaron episodios dramáticos: Rosemary Kennedy, por ejemplo, fue sometida a una lobotomía que la dejó con graves secuelas de por vida; mientras que su hermano mayor, Joe Kennedy Jr., murió en una misión aérea durante la Segunda Guerra Mundial.

El avión de Joe explotó cuando cumplía una misión secreta durante la Segunda Guerra Mundial El avión de Joe explotó cuando cumplía una misión secreta durante la Segunda Guerra Mundial gentileza

Tragedia en el aire, otra vez

La tragedia volvió a golpear desde el aire en 1948, cuando Kathleen “Kick” Kennedy falleció en un accidente de avión en Europa. Años más tarde, en 1963, el propio JFK enfrentó otra pérdida devastadora: la muerte de su hijo recién nacido, Patrick Bouvier Kennedy.

En 1948, Kathleen Kennedy, otra de las hermanas de JFK, también perdería la vida a bordo de un avión. En 1948, Kathleen Kennedy, otra de las hermanas de JFK, también perdería la vida a bordo de un avión. gentileza

Asesinato al hermano del presidente

Cinco años después del magnicidio de JFK, la violencia volvió a irrumpir en la familia. Robert F. Kennedy, hermano del expresidente y candidato presidencial, fue asesinado en Los Ángeles en 1968. Su muerte consolidó la idea de una seguidilla de hechos fatales que parecían no tener fin.

Bob Kennedy fue asesinado en un hotel en Los Angeles, cinco años después del crimen de JFK Bob Kennedy fue asesinado en un hotel en Los Angeles, cinco años después del crimen de JFK gentileza

Sobredosis, accidentes y suicidio

Las décadas siguientes no fueron diferentes. Varios descendientes del clan murieron en circunstancias trágicas: sobredosis, accidentes y suicidios marcaron a nuevas generaciones. Entre los casos más recordados están los de David Kennedy, fallecido por consumo de drogas, Michael Kennedy, muerto en un accidente de esquí, y Saoirse Kennedy Hill, también víctima de una sobredosis.

Incluso quienes no murieron de forma violenta quedaron ligados a episodios oscuros. Edward “Ted” Kennedy, uno de los miembros más influyentes del clan, protagonizó en 1969 el escándalo de Chappaquiddick, un accidente automovilístico en el que murió una joven y que marcó su carrera política para siempre.

Maeve Kennedy MkKeande, nieta de Bob, desapareció junto a su hijo cuando estaban en una canoa en una bahía cerca de Washington DC Maeve Kennedy MkKeande, nieta de Bob, desapareció junto a su hijo cuando estaban en una canoa en una bahía cerca de Washington DC gentileza

Más cerca en el tiempo, nuevas tragedias reforzaron la narrativa: en 2020, Maeve Kennedy McKean y su hijo pequeño murieron ahogados en un accidente en canoa, mientras que otros integrantes de la familia también fallecieron en circunstancias vinculadas a problemas de salud mental y adicciones.

A lo largo de más de medio siglo, la sucesión de muertes, accidentes y episodios dramáticos consolidó el mito de la “maldición de los Kennedy”. Para algunos, se trata solo de una coincidencia amplificada por la exposición mediática; para otros, es una marca trágica que atraviesa generaciones de una de las familias más influyentes de la historia contemporánea.