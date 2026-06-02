"Me muero": así se ve el video inédito del debut de Lionel Messi que Marcelo Tinelli grabó en el Mundial 2006

A casi dos décadas del primer Mundial de Lionel Messi con la selección argentina, Marcelo Tinelli volvió a emocionar a sus seguidores al compartir un video muy especial de aquella histórica jornada en Alemania 2006. El conductor publicó un video grabado durante la cobertura de ShowMatch en el que aparece junto a su hijo Francisco Tinelli celebrando desde las tribunas la goleada por 6-0 ante Serbia , partido que marcó el estreno de Messi en una Copa del Mundo y el comienzo de una trayectoria que terminaría convirtiéndolo en una leyenda del fútbol.

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Tinelli acompañó el video con un mensaje cargado de nostalgia en el que destacó el significado que tuvo ese encuentro para la historia del deporte argentino. El conductor recordó que aquel día fue el debut de Messi en los Mundiales y valoró haber sido testigo presencial de un momento que con el paso de los años adquirió una relevancia enorme.

“ Hace 20 años debutaba en un Mundial , allá en Alemania, el mejor jugador del mundo, Leo Messi. Y ahí estuve con mi hijo pequeño (en ese entonces) Fran Tinelli, cubriéndolo para Showmatch. Disfrutamos una gran victoria de Argentina por 6/0 ante Serbia ”, escribió.

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Las imágenes que despertaron la nostalgia

En varias secuencias también aparece Diego Maradona siguiendo el partido desde las gradas, una presencia que aportó un valor simbólico adicional a las imágenes. El registro terminó reuniendo a figuras representativas de distintas generaciones del fútbol argentino en una misma escena.

Además, el video refleja una época muy distinta a la actual, cuando los teléfonos celulares todavía no dominaban las experiencias masivas en los estadios. La mayoría de los espectadores seguía el partido sin pantallas de por medio, concentrada únicamente en lo que ocurría dentro del campo de juego.

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Un regreso a los Mundiales casi veinte años después

La publicación coincidió con un nuevo desafío profesional para Tinelli. El conductor confirmó recientemente que formará parte de la cobertura periodística del próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, una experiencia que representa un regreso a sus orígenes como cronista deportivo.

“Hoy me toca volver a una Copa del Mundo en EEUU para Infobae, y empiezan a aparecer todos estos recuerdos que llevo en mi corazón. Allá vamos. Gracias a mis seguidores por acompañarme en todo momento”, expresó.

Los mensajes de su familia tras la publicación

El video generó una rápida repercusión entre familiares y amigos del conductor. Una de las primeras en reaccionar fue Candelaria Tinelli, quien destacó una particularidad de las imágenes.

“Hermoso video, y qué lindo ver a la gente conectada entre sí, sin teléfonos”, comentó.

Por su parte, Micaela Tinelli expresó su emoción con un breve mensaje: “Me muero, los amo”. A esos comentarios se sumó Luciano “El Tirri”, primo de Tinelli, quien escribió: “Qué tremendo video”.