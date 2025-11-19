Ruptura total en la familia: Marcelo Tinelli habló sobre la fuerte denuncia de su hija

La dura situación familiar y económica que atraviesa Marcelo Tinelli parece no tener fin. Durante este miércoles se conocieron los testimonios del famoso conductor acerca de las amenazas que recibió su hija, Juana Tinelli. Luego de sus palabras, se conoció que su hija decidió bloquearlo y suspender el contacto con él.

Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli junto a su hija. web La situación de Marcelo Tinelli El desarrollo del caso muestra que la joven le informó a su padre que había recibido amenazas atribuídas al empresario Gustavo Scaglione y que el diálogo que siguió terminó de la peor manera. Según reconstruyó el periodista Rodrigo Alegre en TN, Tinelli se presentó ante la Fiscalía Contravencional n°6 acompañado por sus abogados Martín Brarragán y Andrés Albur para relatar cómo se enteró del episodio.

Juanita Tinelli Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa. web Contó que estaba en pleno maquillaje para grabar Los Tinelli cuando vio un mensaje de su hija en el que pedía hablar con urgencia. Describió que la joven le escribió que acababan de amenazarla y que estaba llorando mientras le comunicaba lo sucedido. Relató además que intentó calmarla, pero intervino la madre de la joven reprochándole que no podía pedir tranquilidad frente a una amenaza directa. Allí se cortó el intercambio y, según quedó asentado, Juanita decidió bloquearlo.