Ruptura total en la familia: Marcelo Tinelli habló sobre la fuerte denuncia de su hija

El famoso conductor aseguró que su hija, Juanita Tinelli, decidió bloquearlo.

Por Redacción Espectáculos

La dura situación familiar y económica que atraviesa Marcelo Tinelli parece no tener fin. Durante este miércoles se conocieron los testimonios del famoso conductor acerca de las amenazas que recibió su hija, Juana Tinelli. Luego de sus palabras, se conoció que su hija decidió bloquearlo y suspender el contacto con él.

La situación de Marcelo Tinelli

El desarrollo del caso muestra que la joven le informó a su padre que había recibido amenazas atribuídas al empresario Gustavo Scaglione y que el diálogo que siguió terminó de la peor manera. Según reconstruyó el periodista Rodrigo Alegre en TN, Tinelli se presentó ante la Fiscalía Contravencional n°6 acompañado por sus abogados Martín Brarragán y Andrés Albur para relatar cómo se enteró del episodio.

Contó que estaba en pleno maquillaje para grabar Los Tinelli cuando vio un mensaje de su hija en el que pedía hablar con urgencia. Describió que la joven le escribió que acababan de amenazarla y que estaba llorando mientras le comunicaba lo sucedido. Relató además que intentó calmarla, pero intervino la madre de la joven reprochándole que no podía pedir tranquilidad frente a una amenaza directa. Allí se cortó el intercambio y, según quedó asentado, Juanita decidió bloquearlo.

La baja de Marcelo Tinelli de su programa de streaming

La consecuencia inmediata del distanciamiento se trasladó al plano público cuando comenzaron las stories cruzadas entre padre e hija, un intercambio que tensó todavía más el clima y desembocó en la decisión de Tinelli de dar de baja su programa de streaming en el canal Carnaval. El trasfondo económico también emergió con fuerza: tanto el conductor como el propio Scaglione, nuevo dueño de Telefe junto a un grupo inversor que también controla América TV, reconocieron que existe una deuda cuyo monto oscila, según versiones, entre nueve y treinta millones de dólares. La combinación de denuncias, presiones y un vínculo familiar quebrado dejó una escena abierta que avanza ahora bajo supervisión judicial.

