Marcelo Tinelli retomó el contacto con su hija: qué dijo y cómo continúa su dura situación financiera

Según la crónica que circuló en televisión, Marcelo quedó “muy caído” por lo sucedido, y lo que más le duele no es tanto la exposición pública como el quiebre con Juana. La versión difundida por Yanina Latorre indica que, lejos de un llamado violento, la joven llamó para pedir perdón y admitió haber sufrido un ataque de pánico, información que el conductor recibió con preocupación. El intercambio se interrumpió y, desde entonces, Marcelo no logró reestablecer contacto con su hija, según el relato periodístico.
En paralelo, la tensión abarca también la reacción de Paula Robles, expareja de Tinelli y madre de dos de sus hijos. Latorre afirmó que Marcelo está dolido por un posteo de Robles en redes que varios interpretaron como dirigido en su contra y por calificativos públicos que ella habría utilizado, entre ellos la palabra “egoísta”. Esa respuesta pública de Paula añadió otra capa de conflicto a un escenario ya cargado emocionalmente.
El caso permanece abierto en el ámbito mediático y familiar; las versiones se suceden en programas de espectáculos mientras la familia intenta procesar los hechos en privado. La mezcla entre crisis íntima y exposición pública plantea preguntas sobre límites y manejo mediático en situaciones donde lo personal y lo público se superponen.