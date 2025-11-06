Marcelo Tinelli retomó el contacto con su hija: qué dijo y cómo continúa su dura situación financiera

Juanita Tinelli confirmó que sufrió un ataque de pánico luego de la grave amenaza que recibió en los últimos días.

La familia Tinelli vive un nuevo capítulo de tensión que sacudió el ámbito mediático. Marcelo Tinelli enfrenta el impacto emocional de una denuncia familiar mientras intenta contener el conflicto con su hija menor. La conversación entre padre e hija terminó con disculpas de ella y la confirmación de que sufrió un ataque de pánico.

El episodio trascendió esta semana tras declaraciones en programas de televisión. Todo ocurrió en el contexto público de la cobertura mediática que sigue cada movimiento del clan.

Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/QXbuJaFhIG — América TV (@AmericaTV) November 6, 2025 La dura situación emocional de Marcelo Tinelli Según la crónica que circuló en televisión, Marcelo quedó “muy caído” por lo sucedido, y lo que más le duele no es tanto la exposición pública como el quiebre con Juana. La versión difundida por Yanina Latorre indica que, lejos de un llamado violento, la joven llamó para pedir perdón y admitió haber sufrido un ataque de pánico, información que el conductor recibió con preocupación. El intercambio se interrumpió y, desde entonces, Marcelo no logró reestablecer contacto con su hija, según el relato periodístico.

Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa. Web En paralelo, la tensión abarca también la reacción de Paula Robles, expareja de Tinelli y madre de dos de sus hijos. Latorre afirmó que Marcelo está dolido por un posteo de Robles en redes que varios interpretaron como dirigido en su contra y por calificativos públicos que ella habría utilizado, entre ellos la palabra “egoísta”. Esa respuesta pública de Paula añadió otra capa de conflicto a un escenario ya cargado emocionalmente.