Coti Sorokin fue consultado por las polémicas de la familia Tinelli: "Por respeto a la familia..."

El cantante fue entrevistado en "Los profesionales de siempre" y le consultaron por el conflicto de la familia de la que fue parte algunos meses.

El conflicto familiar que envuelve a los Tinelli continúa generando repercusiones tras el llamativo mensaje que Juanita Tinelli compartió en sus redes durante el fin de semana. Mientras las versiones sobre la interna familiar siguen multiplicándose, nuevas figuras cercanas al entorno comienzan a dar su opinión.

En las últimas horas, quien fue consultado por el tema fue Coti Sorokin, expareja de Candelaria Tinelli. El músico, con su habitual tono medido, optó por no profundizar en los rumores y mantuvo una postura de respeto hacia la familia del conductor.

Coti Sorokin Coti Sorokin fue consultado por las polémicas de la familia Tinelli. web "No voy a hablar de eso. Por respeto a la familia, a Cande y respeto a mí también", expresó el artista en diálogo con el programa Los profesionales de siempre, cuando el cronista Fede Flowers le preguntó por la tensión entre las hermanas.

Aun así, Coti sorprendió al referirse a su vínculo actual con Candelaria, pese a la separación: "Con Cande hablamos todos los días, muy buena relación", aseguró, dejando entrever que la comunicación entre ambos sigue siendo cercana.