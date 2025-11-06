Así es la casa en la que vive Juanita Tinelli: arte, vinoteca y una habitación secreta

La hija de Marcelo Tinelli se independizó hace unos años y se fue a vivir sola a una increíble propiedad.

Juanita Tinelli mostró cómo es su casa, un espacio que combina arte, vinoteca y una habitación exclusiva para fotos. Cada ambiente refleja una estética definida, con detalles que acompañan su rutina personal y profesional. La elección de materiales, colores y distribución revela una mirada particular sobre el diseño y la funcionalidad.

Juanita presentó en redes sociales su casa y dejó ver cómo conviven el arte, una vinoteca integrada y un cuarto pensado exclusivamente para producciones fotográficas. El recorrido por los distintos espacios permite conocer cómo organiza su entorno, con una impronta visual que se mantiene en cada rincón de la propiedad.

Juanita Tinelli Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa. web A sus 21 años, la hija de Marcelo Tinelli se independizó y se mudó sola a una vivienda ubicada en una zona residencial. Uno de los aspectos más destacados es la presencia de obras de arte distribuidas en distintos ambientes. Pinturas, esculturas y piezas gráficas conviven con muebles de líneas simples y materiales nobles. La elección de los colores neutros con detalles en negro y madera generan una atmósfera ideal para la vida diaria.

En las imágenes que comparte a diario Juanita Tinelli se puede apreciar un living amplio y luminoso, pensado como punto de encuentro y descanso. Allí se combinan sillones de diseño, mesas bajas y detalles decorativos que aportan calidez. Grandes ventanales permiten el ingreso de luz natural, lo que potencia la sensación de amplitud.

Juanita Tinelli Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa. web Otro sector que llamó la atención fue la vinoteca, integrada al comedor. Se trata de un mueble empotrado con capacidad para varias botellas, que forma parte del diseño general del ambiente. Además, está acompañada por una mesa de madera maciza y sillas tapizadas, en sintonía con el resto de la decoración. Este rincón funciona como espacio para reuniones y cenas, y suma un toque distintivo.