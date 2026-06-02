Junio llega con más de 100 estrenos en streaming: todas las series y películas que no te podés perder

Las plataformas de streaming decidieron apostar fuerte durante junio y prepararon una programación que incluye más de 100 estrenos entre películas, series, documentales y nuevas temporadas. El mes estará marcado por grandes regresos, producciones originales y algunos de los títulos más esperados por los fanáticos del entretenimiento.

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Entre los lanzamientos más destacados aparecen nuevas temporadas de series consagradas, películas taquilleras y proyectos originales que buscarán convertirse en los próximos fenómenos globales. Disney+, Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV+ competirán por captar la atención de millones de espectadores durante las próximas semanas.

La plataforma de Disney tendrá algunos de los estrenos más importantes del mes.

Uno de los lanzamientos más esperados es Avatar: Fuego y Ceniza , la nueva entrega de la franquicia creada por James Cameron , mientras que el cierre definitivo de The Bear promete convertirse en uno de los eventos televisivos más comentados del año.

¿Qué series y películas llegan a Netflix en junio?

Entre los títulos más destacados se encuentran la segunda temporada de la acción real de Avatar y producciones españolas que buscan repetir el éxito de taquilla.

Los estrenos son:

Oasis – 19 de junio

– 19 de junio Avatar: La leyenda de Aang - Temporada 2 – 25 de junio

– 25 de junio México 86 – 5 de junio

– 5 de junio Maridos en acción – 19 de junio

– 19 de junio Sonic 3 – 10 de junio image

Los mejores estrenos de Prime Video en junio

La plataforma de Amazon combinará drama, acción y nuevas temporadas de producciones exitosas.

Los principales estrenos serán:

La leyenda de Vox Machina (temporada 4) – 3 de junio

(temporada 4) – 3 de junio La granja de Clarkson (temporada 5) – 3 de junio

(temporada 5) – 3 de junio La asistenta – 5 de junio

– 5 de junio Todos nuestros años – 10 de junio

– 10 de junio Atasco (temporada 4) – 12 de junio

(temporada 4) – 12 de junio Culpa tuya: Londres – 17 de junio

– 17 de junio Greenland 2 – 20 de junio

– 20 de junio Driver's Ed – 26 de junio

Entre todos ellos sobresale Todos nuestros años, una historia romántica que busca convertirse en uno de los dramas más comentados del mes.

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¿Qué estrena HBO Max en junio de 2025?

La plataforma tendrá como gran protagonista el regreso de una de las series más exitosas de los últimos años. Los estrenos más importantes incluyen:

Linterna Verde – 2 de junio

– 2 de junio Los Topuria – 5 de junio

– 5 de junio Space Jam – 6 de junio

– 6 de junio Indomables – 11 de junio

– 11 de junio Cadena perpetua – 18 de junio

– 18 de junio La casa del dragón (temporada 3) – 22 de junio

(temporada 3) – 22 de junio Vidas pasadas – 25 de junio

La tercera temporada de La Casa del Dragón aparece como una de las producciones más esperadas del año dentro del universo de Juego de Tronos.

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¿Qué estrena Apple TV+ en junio?

Aunque suelen tener catálogos más reducidos, esta plataforma también llegará con propuestas fuertes.

Cape Fear – 5 de junio

– 5 de junio Sugar (temporada 2) – 12 de junio

(temporada 2) – 12 de junio Campamento Snoopy (temporada 2) – 26 de junio image

Junio, un mes clave para el streaming

La competencia entre plataformas será más intensa que nunca durante junio. Los servicios de streaming buscarán aprovechar el inicio de la temporada alta de entretenimiento con estrenos pensados para distintos públicos, desde grandes producciones de fantasía y ciencia ficción hasta dramas, documentales y series de prestigio.

Con más de un centenar de novedades distribuidas entre distintas plataformas, junio se perfila como uno de los meses más importantes del año para quienes disfrutan consumir contenido desde casa.