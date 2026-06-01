1 de junio de 2026 - 07:41

Junio arrancó gris y con posibles lluvias en Mendoza: detalles del pronóstico del tiempo

El sol estará ausente en el inicio del nuevo mes. Habrá poca amplitud térmica, a diferencia de días anteriores.

El lago del parque General San Martín - Foto archivo

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Junio empezó en Mendoza con un cielo cubierto de nubes, poca amplitud térmica y la amenaza de lluvias.

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La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para este lunes 1° de junio: "Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Precipitaciones aisladas hacia la noche en el este y sudeste provincial. Precipitaciones en cordillera". Tras una mínima de 7°C, la máxima rondará los 16°C.

En cuanto al martes, el reporte señala: "Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 9°C, mientras que la máxima llegará a 19°C.

En tanto, el miércoles estará "mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur". La mínima será de 7°C, mientras que la máxima se ubicará en los 16°C.

En concreto, los nuevos horarios habilitados hasta septiembre serán:

  • Entre las 9 y las 21 (hora de Argentina)
  • Entre las 8 y 20 (hora de Chile)

Las autoridades precisaron que la suspensión del tránsito para quienes se dirijan hacia el corredor internacional comenzará a las 19 en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata y a las 18 en Guardia Vieja (Chile), con el objetivo de garantizar que todos los vehículos completen el cruce dentro del horario establecido.

En el sur provincial, el paso Pehuenche funciona de 9 a 19.

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