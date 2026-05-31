Atención viajeros: el Paso Cristo Redentor comenzó a funcionar con un horario reducido

Las autoridades informaron una suspensión del tránsito desde este domingo por la noche. A partir del lunes 1 de junio el cruce internacional estará habilitado con horario reducido tanto para Argentina como para Chile.

Las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor informaron que este domingo por la noche se suspendía el tránsito internacional por el corredor bioceánico que conecta Mendoza con Chile. Además, este lunes 1 de junio la circulación estará habilitada con horario reducido.

Según se indicó oficialmente, la interrupción del tránsito comenzó este domingo a las 23 en Uspallata, del lado argentino, y a las 22 en Guardia Vieja, Chile. Por otra parte, los complejos aduaneros tienen previsto el cierre a la 1 de la madrugada de Argentina y a las 0 de Chile.

Para el lunes 1 de junio, el paso internacional permanecerá habilitado entre las 9 y las 21 de Argentina (de 8 a 20 de Chile). Las autoridades precisaron que la suspensión del tránsito para quienes se dirijan hacia el corredor internacional comenzará a las 19 en Uspallata y a las 18 en Guardia Vieja, con el objetivo de garantizar que todos los vehículos completen el cruce dentro del horario establecido.

La nueva franja horaria de habilitación del Paso Cristo Redentor responde al marco del esquema especial previsto para el invierno. La medida afecta tanto a vehículos particulares como al transporte de carga y ómnibus que cruzan entre Mendoza y Chile.

De esta manera, el cambio implica además la interrupción total de la circulación durante la noche y la madrugada, algo que regirá al menos hasta el 31 de agosto, fecha en la que volverán a evaluar la situación. Se recomienda a los viajeros consultar el estado actualizado del paso antes de emprender viaje y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería, Vialidad y los organismos de control fronterizo.

Horarios informados Domingo 31 de mayo Suspensión de tránsito: 23 horas en Uspallata (Argentina).

Suspensión de tránsito: 22 horas en Guardia Vieja (Chile).

Cierre de complejos aduaneros: 1 hora de Argentina y 0 hora de Chile. A partir del 1 de junio Habilitación del paso: de 9 a 21 horas de Argentina.

Habilitación del paso: de 8 a 20 horas de Chile.

Suspensión de tránsito: 19 horas en Uspallata.

Suspensión de tránsito: 18 horas en Guardia Vieja.