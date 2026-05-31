31 de mayo de 2026 - 22:15

Pronóstico en Mendoza: lunes con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas

La semana entrante tendrá altibajos en su temperatura máxima promedio. El pronóstico extendido.

Cielo mayormente nublado en Mendoza.

Cielo mayormente nublado en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Días agradables y noches frías, ese es el escenario de esta temporada otoñal en Mendoza. Los próximos días no serán diferentes, con una temperatura máxima que no superará los 20°C.

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Desde la Dirección de Contingencias Climáticas anticiparon para este lunes un cielo "mayormente nublado", con descenso de la temperatura y vientos leves del sector sur. Además adelantaron "precipitaciones aisladas hacia la noche en el este y sudeste provincial" y "precipitaciones en cordillera".

Para esa jornada la temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 16°C.

En el caso del martes estará "parcialmente nublado con ascenso de la temperatura". La temperatura mínima se ubicaría en los 9°C, mientras que la máxima rondaría los 19°C.

El miércoles el cielo quedaría "mayormente nublado", con un descenso de la temperatura en la provincia que registraría una máxima de 16°C. El jueves el "ascenso de la temperatura" llevaría la máxima a 19°C nuevamente.

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