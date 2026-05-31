Pronóstico en Mendoza: lunes con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas

La semana entrante tendrá altibajos en su temperatura máxima promedio. El pronóstico extendido.

Días agradables y noches frías, ese es el escenario de esta temporada otoñal en Mendoza. Los próximos días no serán diferentes, con una temperatura máxima que no superará los 20°C.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas anticiparon para este lunes un cielo "mayormente nublado", con descenso de la temperatura y vientos leves del sector sur. Además adelantaron "precipitaciones aisladas hacia la noche en el este y sudeste provincial" y "precipitaciones en cordillera".

Para esa jornada la temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 16°C.

En el caso del martes estará "parcialmente nublado con ascenso de la temperatura". La temperatura mínima se ubicaría en los 9°C, mientras que la máxima rondaría los 19°C.