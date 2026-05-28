28 de mayo de 2026 - 20:18

Mendoza despide la semana con tiempo estable y un agradable clima otoñal: cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 6°C, por lo que no se descartan heladas parciales. Cómo arrancará el fin de semana.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes se presentará en Mendoza con condiciones estables, consolidando el panorama templado que se registró a mitad de semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los mendocinos tendrán un cierre de semana laboral bajo un ambiente otoñal agradable en el llano y sin fenómenos de riesgo a la vista.

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La jornada estará caracterizada por un escenario parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Tras un amanecer frío donde la mínima se ubicará en los 6°C (con registros menores en las zonas rurales), el sol logrará filtrar entre las nubes durante la tarde para empujar el termómetro hasta una máxima de 18°C. Respecto a la dinámica del aire, se prevén vientos leves del este.

Para mayor tranquilidad, el Sistema de Alerta Temprana del SMN notifica que no rigen alertas meteorológicas por viento Zonda, ráfagas o frío extremo en los sectores bajos de la provincia, configurando un día ideal para el desarrollo de actividades cotidianas.

En la Cordillera, el panorama meteorológico se mantendrá favorable, presentándose un cielo poco nuboso y vientos moderados en altura. Estas condiciones garantizan la operatividad normal del Paso Cristo Redentor en la previa del nuevo esquema de horarios de invierno.

Anticipo del fin de semana en Mendoza

Para el sábado, el pronóstico extendido anticipa la continuidad de las buenas condiciones meteorológicas en Mendoza. Se espera un día con poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, donde los vientos rotarán al sector noreste y la máxima ascenderá hasta los 20°C, anticipando un arranque de fin de semana muy agradable en todo el territorio provincial.

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