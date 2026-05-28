28 de mayo de 2026 - 18:51

El Paso Cristo Redentor cambia sus horarios: a partir de cuándo y a qué hora permanecerá cerrado

El corredor internacional entre Mendoza y Chile modificará su funcionamiento durante los próximos meses por la temporada invernal. Conocé el nuevo esquema.

Nuevo cronograma de horarios en el Paso Cristo Redentor.&nbsp;

Nuevo cronograma de horarios en el Paso Cristo Redentor. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Paso Cristo Redentor comenzará a operar con nuevos horarios desde este lunes 1 de junio, en el marco del esquema especial previsto para el invierno. La medida afectará tanto a vehículos particulares como al transporte de carga y ómnibus que cruzan entre Mendoza y Chile.

Leé además

Renunció el coordinador del Paso Cristo Redentor con fuertes críticas: Hay mucha soberbia y pedantería

Renunció el coordinador del Paso Cristo Redentor con fuertes críticas: "Hay mucha soberbia y pedantería"
Anunciaron que Mendoza contará con un nuevo centro oncológico en el sur provincial que evitará que los pacientes viajen por tratamientos al Gran Mendoza

El Sur mendocino tendrá un polo de atención para pacientes oncológicos y evitará que deban viajar

Por Redacción Sociedad

El cambio implicará además la interrupción total de la circulación durante la noche y la madrugada, algo que regirá al menos hasta el 31 de agosto, fecha en la que volverán a evaluar la situación. Las autoridades también confirmaron nuevos horarios para el cierre de barreras en Uspallata y Guardia Vieja.

Según se informó oficialmente, el Túnel Internacional dejará de operar a las 00:00 del sábado 31 de mayo y volverá a habilitarse el domingo a las 9:00, momento en el que entrará en vigencia el cronograma invernal.

Nuevos horarios de circulación:

  • De Argentina a Chile: de 9:00 a 21:00 horas
  • De Chile a Argentina: de 8:00 a 20:00 horas

Además, se establecen los siguientes horarios de cierre de barreras:

  • En Uspallata (Mendoza, Argentina): a las 19:00 horas
  • En Guardia Vieja (Chile): a las 18:00 horas

Las autoridades recordaron además que actualmente existe diferencia horaria entre ambos países, situación que se mantendrá hasta septiembre. Por eso, recomendaron revisar cuidadosamente los horarios antes de iniciar el viaje para evitar demoras o inconvenientes.

El nuevo esquema busca adaptar la operatoria del corredor internacional a las condiciones climáticas propias de la temporada invernal, especialmente ante la posibilidad de nevadas, hielo y baja visibilidad en alta montaña.

Por el momento, el Paso Cristo Redentor continúa habilitado para todo tipo de vehículos. De todas maneras, se aconseja consultar el estado actualizado del corredor antes de viajar, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificar la circulación de forma repentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 28 de mayo

Por Redacción
Hay esperanza para el Hospital de Conin: luego de tener que cerrar su hospital dedicado al abordaje de niños con desnutrición y tras 8 meses de inactividad, ahora anuncian que podrán volver a abrirlo pronto.

Esperanza para el hospital de Conin: tras 8 meses cerrado se prepara para reabrir gracias a la solidaridad

Por Verónica De Vita
Se pone triste porque se demoran: B. busca una familia que lo adopte y con quien pueda comer tacos

"Se pone triste porque se demoran": B. busca una familia que lo adopte y con quien pueda comer tacos

Por Ignacio de la Rosa
Juicio por la muerte de Maradona: Cosachov declaró y sostuvo que la mejor opción era un centro de rehabilitación.

Juicio por la muerte de Maradona: Cosachov declaró y sostuvo que "la mejor opción" era un centro de rehabilitación

Por Redacción Sociedad