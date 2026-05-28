El Paso Cristo Redentor cambia sus horarios: a partir de cuándo y a qué hora permanecerá cerrado

El corredor internacional entre Mendoza y Chile modificará su funcionamiento durante los próximos meses por la temporada invernal. Conocé el nuevo esquema.

El Paso Cristo Redentor comenzará a operar con nuevos horarios desde este lunes 1 de junio, en el marco del esquema especial previsto para el invierno. La medida afectará tanto a vehículos particulares como al transporte de carga y ómnibus que cruzan entre Mendoza y Chile.

El cambio implicará además la interrupción total de la circulación durante la noche y la madrugada, algo que regirá al menos hasta el 31 de agosto, fecha en la que volverán a evaluar la situación. Las autoridades también confirmaron nuevos horarios para el cierre de barreras en Uspallata y Guardia Vieja.

Según se informó oficialmente, el Túnel Internacional dejará de operar a las 00:00 del sábado 31 de mayo y volverá a habilitarse el domingo a las 9:00, momento en el que entrará en vigencia el cronograma invernal.

Nuevos horarios de circulación: De Argentina a Chile: de 9:00 a 21:00 horas

De Chile a Argentina: de 8:00 a 20:00 horas Además, se establecen los siguientes horarios de cierre de barreras:

En Uspallata (Mendoza, Argentina): a las 19:00 horas

En Guardia Vieja (Chile): a las 18:00 horas Las autoridades recordaron además que actualmente existe diferencia horaria entre ambos países, situación que se mantendrá hasta septiembre. Por eso, recomendaron revisar cuidadosamente los horarios antes de iniciar el viaje para evitar demoras o inconvenientes.