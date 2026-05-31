Domingo con nubosidad variable y temperatura agradable en Mendoza: cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada nublada, con un sol apareciendo durante la tarde. Junio arrancará con la caída de la temperatura y precipitaciones.

Mendoza amaneció con condiciones estables y un tiempo agradable, ideal para cerrar el fin de semana al aire libre. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia transitará una jornada marcada por la paridad térmica respecto a los días previos y sin fenómenos de riesgo inminentes en los sectores bajos.

El reporte oficial detalla para hoy un escenario de nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Tras un amanecer frío en el que la mínima se ubicó en los 6°C, el termómetro mostrará una evolución favorable durante la tarde gracias a la presencia del sol, permitiendo que la máxima alcance los 19°C.

En cuanto a la dinámica de la atmósfera, se prevén vientos leves del noreste. Respecto al Sistema de Alerta Temprana del SMN, el organismo no registra alertas vigentes por viento Zonda o ráfagas para el Gran Mendoza, configurando un marco de absoluta calma meteorológica en todo el llano.

En la cordillera las condiciones acompañarán el buen tiempo general y se presentará el cielo algo nublado. Esta situación meteorológica favorable garantiza la visibilidad y la normal transitabilidad en el corredor andino, manteniendo operativo el Paso Cristo Redentor.

Anticipo de la semana: se viene el agua y el frío El panorama comenzará a cambiar de manera rotunda a partir del lunes 1 de junio, coincidiendo con el inicio del nuevo mes. El pronóstico extendido anticipa un arranque de semana laboral mayormente nublado con descenso de la temperatura, donde la máxima caerá a los 16°C y la mínima será de 7°C debido al ingreso de vientos leves del sector sur.