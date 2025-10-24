Así es la casa de barro de Momo, el hijo de Julian Weich al que tildan de hippie

El mayor de los hijos del conductor priorizó la sustentabilidad y la tranquilidad para hacer su hogar.

Así es la casa de barro de Momo, el hijo de Julián Weich.

Jerónimo “Momo” Weich es el hijo del reconocido conductor Julián Weich. Con tan solo 19 años, decidió abandonar el ritmo frenético de la gran ciudad y su trabajo estable dentro de la empresa de su padre para lanzarse al mundo en búsqueda de nuevas formas de vida.

Su viaje por el mundo lo llevó a conocer diversas culturas y formas de desarrollo humano, lo que lo inspiró a construirse una casa cien por ciento sustentable.

En redes sociales, el conductor, que suele visitar a su hijo mayor, mostró parte del hogar de barro de Momo. El joven, que se encuentra residiendo en la Sierras de Córdoba, creó él mismo su propio hogar lejos de los ruidos frenéticos de la ciudad teniendo como horizonte formar parte de una alternativa viable de habitar el planeta.

Para ahorrar energía eléctrica, Momo se decidió por amplios ventanales compuestos de dos hojas de vidrio y un mosquitero, para resguardarse de los bichitos propios del lugar. Asimismo, las aberturas están compuestas por madera. Él mismo explicó en su cuenta personal de Instagram que las paredes están diseñadas estratégicamente para preservarse de las adversidades climáticas.

En la zona de los zócalos realizó una estructura a la que denominó "pata de elefante". La misma consiste en la colocación de piedras que están unidas con capas de cemento para proteger los cimientos de la humedad.