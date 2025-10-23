Hallaron a Lourdes Fernández en el departamento de su expareja, quien fue detenido

El paradero de la cantante había preocupado a todo su entorno. Al momento del hallazgo, su pareja fue detenida al intentar escaparse. "Lowrdez" se encontraría en mal estado de salud.

La cantante Lourdes Fernández, también "Lowrdez" e integrante de Bandana, fue hallada esta noche por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La artista se encontraba en el mismo departamento que pertenecía a su expareja Leandro Esteban García Gómez.

Según trascendió, el hombre fue detenido tras intentar escaparse. Previo a su detención, varios medios lo buscando para preguntarle por "Lowrdez". Sin embargo, ante las cámaras, García Gómez había asegurado horas atrás que desconocía dónde se encontraba su expareja y hasta se mostró despreocupado.

AHORA: DETUVIERON AL EX DE LOURDES. LA CANTANTE ESTÁ EN ESTADO DE SOBREDOSIS



Recientemente, fuentes policiales y judiciales reportaron a la Agencia Noticias Argentinas que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 47 dio finalmente la orden de allanamiento en el domicilio de la calle Ravignani 2386. Allí vive García Gómez, donde actuó la División Investigaciones Comunales 14, de la fuerza porteña.

En el interior del departamento fue encontrada Lourdes, pero su expareja no se encontraba en el edificio y se dictó una orden de captura contra él. Momentos después el prófugo fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad escondido en otro sector del mismo edificio.

Embed Es inminente la salida de Lowrdez.

La policía valló todo el edificio. Cuatro cuadras cercadas. pic.twitter.com/DZdqzLpunX — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) October 24, 2025 En el lugar se encuentra personal de la Justicia en compañía de la Policía local. Durante este jueves al mediodía, García Gómez había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento.

Los efectivos tuvieron que aceptar las exigencias del dueño de casa, ya que la Fiscalía interviniente no había dado la orden de allanamiento hasta este momento. En ese marco, ahora se conoció el paradero de Fernández, que conmociona a sus seguidores tras una serie de videos que había publicado para llevar calma a sus allegados. Lowrdez de Bandana: desaparición Hallaron a Lowrdez Fernádez y detuvieron a su expareja Leandro García Gómez. Según informaron desde LAM, la cantante de Bandana se encontraría en mal estado de salud, "deteriorada" y "en estado de sobredosis". También comunicaron que "Lowrdez ya esta en el hospital fernández, en el area de emergentología" y que "se subió caminando a la ambulancia del SAME". Aún se aguarda por información oficial.