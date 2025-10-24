24 de octubre de 2025 - 12:09

Qué encontró la policía en el departamento donde estaba Lowrdez

La cantante apareció en la vivienda de su exnovio, quien la tenía encerrada en una de las habitaciones.

Tras el operativo policial, los efectivos observaron muchas botellas de bebidas alcohólicas, como vodka, vino, whisky y fernet. También había pastillas sin el blister de contención, de diferentes tamaños y colores. Actualmente, todo el material se encuentra siendo analizado en un laboratorio.

Lowrdez desapareció a inicios de mes y generó incertidumbre en sus fans.

La integrante Bandana fue dada de alta este viernes a las 2 de la mañana y se retiró en compañía de una amiga, ya que no quiso tener contacto con la madre. Por su parte, Leandro García Gómez, su expareja, se encuentra detenido.

Polémicas declaraciones del padre de Lowrdez sobre Leandro García

En medio del revuelo que causó la ausencia de Lowrdez, su padre Omar rompió el silencio y sostuvo que fantaseó con “tomar un bate de béisbol y partirle las rodillas” a Leandro García Gómez, la expareja de su hija.

Lowrdez con su ex

No obstante, aseguró que siempre trató de mantener la calma y le restó importancia a la denuncia de su exmujer. Mientras crecía el fuerte caos mediático y social, donde se hablaba de una reiterada situación de violencia de género, el padre de la artista sostuvo antes del mediodía: “La llamé, está con gripe y, por lo que sé, no está en la casa de esta persona”.

La supuesta congestión también fue el motivo por el que la intérprete brindó una imagen extraña en un video donde, en el reflejo de sus anteojos se veía la silueta de un hombre y que además tenía ediciones, pero su padre indicó: “Ella está en la casa de una amiga con la que comparte trabajo y en la semana o cuando tenga tiempo, vendrá para Hurlingham a la casa de una amiga”.

