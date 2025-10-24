Qué encontró la policía en el departamento donde estaba Lowrdez

La cantante apareció en la vivienda de su exnovio, quien la tenía encerrada en una de las habitaciones.

Se supo que encontró la policía en el departamento del ex de Lourdes de Bandana.

Ayer por la noche, Lourdes Fernández fue encontrada en el departamento de su exnovio. Inmediatamente, fue trasladada al Hospital Fernández, pero la policía científica se quedó trabajando en el lugar. En las últimas horas, se conoció el listado de todo lo que se halló en la vivienda.

Tras el operativo policial, los efectivos observaron muchas botellas de bebidas alcohólicas, como vodka, vino, whisky y fernet. También había pastillas sin el blister de contención, de diferentes tamaños y colores. Actualmente, todo el material se encuentra siendo analizado en un laboratorio.

Lowrdez Lowrdez desapareció a inicios de mes y generó incertidumbre en sus fans. web La integrante Bandana fue dada de alta este viernes a las 2 de la mañana y se retiró en compañía de una amiga, ya que no quiso tener contacto con la madre. Por su parte, Leandro García Gómez, su expareja, se encuentra detenido.

Polémicas declaraciones del padre de Lowrdez sobre Leandro García En medio del revuelo que causó la ausencia de Lowrdez, su padre Omar rompió el silencio y sostuvo que fantaseó con “tomar un bate de béisbol y partirle las rodillas” a Leandro García Gómez, la expareja de su hija.

Lowrdez con su ex No obstante, aseguró que siempre trató de mantener la calma y le restó importancia a la denuncia de su exmujer. Mientras crecía el fuerte caos mediático y social, donde se hablaba de una reiterada situación de violencia de género, el padre de la artista sostuvo antes del mediodía: “La llamé, está con gripe y, por lo que sé, no está en la casa de esta persona”.