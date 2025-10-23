Quién es Leandro García Gómez, la pareja de Lowrdes de Bandana al que todos apuntan

Acusan a la pareja de la cantante de Bandana por su repentina desaparición. La artista ya anunció en sus redes que se encuentra bien, pero persisten las dudas.

Leandro García Gómez, de 47 años, fue el principal sospechoso de la momentánea desaparición de Lourdes Fernández, su ex pareja. La misma, estuvo desaparecida a principios de octubre y finalmente anunció en sus redes sociales que solo estaba engripada.

Este nombre resonó mucho mientras se indagaba el paradero de Lowrdez ya que previamente ella ya lo había denunciado por violencia de género luego de que publicara en sus redes un video mostrando su rostro golpeado. Luego de las denuncias por violencia de género, él se presentó al estudio de América TV dando el siguiente testimonio: “Vengo porque me enteré que me denunciaron públicamente y yo no tengo nada que ver”, afirmó, generando sorpresa entre las personas del estudio.

Leandro García Gómez Leandro García Gómez: ¿por qué resuena con la desaparición de Lowrdez Fernández? Más sobre el acusado Leandro es un exdirigente político y comunicador que durante años se mantuvo alejado de la vida mediática, hasta que su vínculo amoroso con la exintegrante de Bandana, Lowrdez, lo llevó a las cámaras. Según contó él mismo, tiene dos hijas de una pareja anterior y mantiene una relación cordial con su exmujer. “Nunca tuve restricción para ver a mis hijas. Con su madre tenemos una relación adulta”, agregó Leandro. También, negó haber ejercido violencia o haber tenido problemas con la Justicia por este caso.