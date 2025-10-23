23 de octubre de 2025 - 08:37

Apareció Lowrdez de Bandana, tras la denuncia por su desaparición: "Me acabo de levantar"

La cantante subió una historia a su cuenta de Instagram donde contó que está con gripe.

Lowrdez Fernández.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras la denuncia de la mamá de Lowrdez Fernández sobre la desaparición en el que dijo no tiene contacto con ella desde el 4 de octubre, la cantante subió un video en su cuenta de Instagram donde expresó estar "perfecta".

Lowrdez desapareció a inicios de mes y generó incertidumbre en sus fans.

Los últimos posteos de Lowrdez Fernández antes de que su madre denunciara la desaparición

Por Agustín Zamora
El hijo de Charly García tiene 47 años y ha adoptado un perfil bajo.

A qué se dedica Migue, el único hijo de Charly García: hace casi 10 años que tiene no apariciones en público

Por Agustín Zamora

“Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, detalló esta mañana con voz ronca y poco entendible luego de que su madre, Mabel López, enviara el mail a la Comisaría Vecinal 15B a través de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal. "Gracias por ocuparse de mí, estoy bien", cerró.

La denuncia de la mamá de Lowrdez

A través de un mail, la mamá de la exintegrante de Bandana, denunció la desaparición de su hija, con quien no tenía contacto hace 19 días y no sabe su paradero. El escrito también denuncia a Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género.

Tras la notificación personal policial se presentó en el domicilio de la cantante y tras llamar a puerta atendió García Gómez, quien reaccionó de forma agresiva e incluso grabó el operativo. Ya dentro de la vivienda, el hombre dijo que Lowrdez ya no vive en la casa ni son pareja.

Lowrdez Leandro García Gómez
Lowrdez junto a su pareja Leandro García Gómez. Foto: archivo.

Finalmente, expresó que si querían revisar la casa solo lo iban a lograr con la orden de un juez. Ante este escenario, se dispuso implantar una consigna policial en el lugar.

