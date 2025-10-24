La ex pareja de Lowrdez se negó a responder durante su indagatoria y seguirá detenido

El procedimiento se realizó con la presencia de su defensor oficial. La causa está enmarcada en por privación ilegítima de la libertad.

Horas después de la detención de Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández —conocida como Lowrdez, integrante de Bandana —, trascendió que el acusado finalizó su declaración indagatoria en el marco de la causa por privación ilegítima de la libertad. El procedimiento se realizó con la presencia de su defensor oficial y estuvo marcado por una decisión inusual: García Gómez se negó a responder preguntas.

Según informó Rodrigo Alegre en TN Central, el imputado "se limitó a dar su versión de los hechos, pero no contestó ninguna de las preguntas que se le hicieron". Además, el periodista confirmó que no solicitó la excarcelación, por lo que continuará detenido mientras avanza la investigación. "Va a quedar detenido, no pidió la excarcelación", sostuvo Alegre.

El caso generó una fuerte conmoción pública debido al operativo policial que permitió rescatar a Lowrdez y poner fin a una situación que habría comprometido su integridad física y emocional. El entorno de la cantante se mantiene en alerta y ha expresado preocupación por las posibles repercusiones derivadas del vínculo con García Gómez.

Las palabras de sus colegas En ese contexto, su compañera de grupo, Lissa Vera, habló en el programa Sálvese Quien Pueda y reconoció que teme por su seguridad. Explicó que, al intentar ayudar a Lowrdez a salir de la relación, terminó enfrentándose al acusado. “Ahí me gané un enemigo acérrimo, es mi enemigo mortal de alguna manera. No me importa, tampoco me interesa su vida”, señaló.

La cantante admitió que siente miedo: "La verdad es que sí. Tengo esta fuerza de salir y enfrentarlo, pero también tengo que saber que es alguien que está fuera de sí", dijo, y agregó: "Tengo que reconocer que puede ser un peligro también para mí".