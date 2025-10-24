Lowrdez Fernández recibió el alta médica tras el allanamiento a la casa de su pareja: los detalles del parte

La cantante Lowrdez Fernández , exintegrante del grupo musical Bandana, fue hallada el jueves por la noche por la Policía de la Ciudad en el departamento que pertenecía a su pareja, Leandro Esteban García Gómez , quien terminó detenido luego de intentar escapar.

Lissa Vera se descompensó tras hacer la denuncia contra el exnovio de Lowrdez: "La prefiero enojada y viva"

Su paradero había generado preocupación después de que trascendiera que su madre, Mabel López, presentó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14B. En la denuncia alertó que su hija estaba desaparecida y sin contacto desde el 4 de octubre.

Una vez localizada en el domicilio de García Gómez, la artista fue trasladada al Hospital Fernández , donde permaneció internada con suero y un cuadro de sobredosis , tras haber consumido estupefacientes durante cuatro días consecutivos.

Según información difundida por Noticias Argentinas, Lowrdez recibió el alta médica en la madrugada del viernes , luego de que el equipo médico determinara que no presentaba sintomatología .

De acuerdo con fuentes policiales citadas por TN Show, después de firmar el alta del centro de salud, la cantante se dirigió a la casa de una amiga . Por el momento, no cuenta con consigna policial ni con botón antipánico.

Lowrdez Leandro García Gómez

Dentro del departamento donde fue encontrada, los efectivos observaron numerosas botellas de bebidas alcohólicas, entre ellas vodka, vino, whisky y fernet, además de pastillas sin blister de distintos tamaños y colores. Todo el material fue secuestrado y permanece bajo análisis en un laboratorio.

Desde el Gobierno de la Ciudad confirmaron que la artista fue “dada de alta durante la madrugada de ese centro de salud porteño sin ninguna sintomatología”.

Los detalles de la internación y el alta de la cantante de Bandana

La periodista Mercedes Ninci aportó más detalles sobre la situación en su programa en Radio Mitre: “Contra todos los pronósticos, se fue por motu propio y acompañada de una amiga”. “Se fue con una amiga, no con la madre, aparentemente no quiere saber nada con la madre porque realizó la denuncia”, agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Mitre (@radiomitre)

Además, reveló parte de la historia clínica de la cantante: “La paciente refiere consumo de cocaína y alcohol, examen de laboratorio, dice alcoholemia negativa. Consume benzodiacepinas por insomnio, que sería supongo el Valium o el Alplax. Refiere que abandonó su tratamiento psicoterapéutico”.

Respecto al tratamiento recibido, Ninci agregó en el programa Alguien tiene que decirlo: “Dice ingresó con dolor de garganta y le dieron un antibiótico”. También destacó que “esto es lo más importante, no figura que haya estado golpeada, o sea, golpes visibles no detectaron los médicos que la atendieron acá en el Hospital Fernández”.