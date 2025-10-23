Lissa Vera se descompensó tras hacer la denuncia contra el exnovio de Lowrdez: "La prefiero enojada y viva"

La cantante tuvo un malestar tras radicar la demanda contra la expareja de su compañera en Bandana.

La cantante de Bandana se descompensó tras hacer una denuncia contra la expareja de Lowrdez

La cantante Lissa Vera se descompensó tras radicar una denuncia contra Leandro García Gómez, el novio de su compañera de Bandana, Lourdes Fernández (Lowrdez), sobre quien sostuvo: “Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”.

La artista acudió a la Comisaría de la Mujer de la calle Lavalle para aportar su testimonio en el marco de la causa que investiga las denuncias por violencia de género.

Luego de declarar, se quebró y comenzó a llorar, y su abogado, que la acompañaba, intervino para asistirla y contenerla. Lissa conversó con la prensa y manifestó que “prefiere a su amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”.

Embed Durante su declaración, la cantante expresó temor por la seguridad personal de Fernández y afirmó que el denunciado -Leandro García Gómez- “maneja las redes sociales” de Lourdes, además de tener un historial de comportamientos violentos.

La artista, además, manifestó que le pareció extraño que su compañera presentara recientemente un cuadro de anginas, insinuando que podría tratarse de una consecuencia física de un ahorcamiento.