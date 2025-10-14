14 de octubre de 2025 - 23:53

Telefe anunció el regreso del reality "Popstars", del que surgieron Bandana y Mambrú

Se trata de una competencia musical, que a 24 años de su estreno volverá a la pantalla chica en 2026. El anuncio.

Regresa Popstars, la competencia musical que catapultó a Bandana y Mambrú.

Telefe, el canal de los realitys, ya dejó atrás La Voz Argentina 2025 y ahora apuesta fuerte por MasterChef y un nuevo programa que anunció hoy. Se trata del regreso de uno por demás icónico: Popstars.

El programa es una competencia de canto que, en los 2000, dio lugar a bandas como Bandana y Mambrú. Tras varias semanas generando expectativas en sus televidentes, el canal de las pelotas aprovechó el entretiempo del partido de la Selección Argentina de Fútbol para confirmar su novedad.

Cabe destacar que el estreno de esta nueva edición de Popstars está previsto para el 2026. Hasta el momento no se conocieron más detalles.

“Popstars”

El reality fue un exitoso programa musical que trascendió el concepto de mero concurso, en cambio se convirtió en una especie de "documental de la fama". Su objetivo principal era seleccionar, a través de rigurosas audiciones, a un grupo de jóvenes talentosos para conformar una nueva banda de pop profesional.

El grupo, ya sea femenino o masculino, luego era documentado en tiempo real sobre su camino hacia el estrellato. El programa, basado en un formato internacional originado en Nueva Zelanda, se desarrolló en dos temporadas clave que marcaron la cultura pop argentina.

Mambrú y Bandana.

En la primera edición, en 2001, el objetivo fue crear un grupo femenino. Así nació Bandana, una girl band que batió récords de ventas y shows en el Teatro Gran Rex. En la segunda edición, en 2002, se centró en la formación de un grupo masculino, del cual surgió la boy band Mambrú.

