La verdadera reacción de Nicolás Behringer al enterarse que ganó La Voz Argentina 2025

El último programa de La Voz fue grabado y ni los finalistas conocían el resultado final. El campeón se enteró desde su casa, rodeado de sus allegados.

El programa La Voz Argentina 2025 terminó, pero no de la mejor manera. Los seguidores del reality se quejaron que Telefe no transmitiera en vivo la final, la cual fue grabada cuatro veces, con cada participante elegido como el campeón.

Nicolás Behringer (28) se coronó como campeón, tal como se lo vio en el programa de ayer, pero en realidad él se encontraba en su casa como cualquier otro espectador. Ayer se viralizó un video del momento en el que se enteró de su triunfo en el certamen.

Embed La verdadera y genuina reacción de Nicolás ganando #LaVozArgentina anoche pic.twitter.com/UaEKXRKOr3 — Agus Rey (@agus_rey) October 14, 2025 El clip se viralizó en las redes sociales y muestra la reacción genuina del gran ganador. En su casa, junto a su hermana, novia y amigos, Behringer miró el último programa desconociendo su triunfo.

Cuando el conductor Nico Occhiato pronunció su nombre, el músico se llevó las manos a la cara para contener su emoción. Acto seguido, el círculo íntimo del artista lo abrazó y comenzaron a saltar eufóricos.

Embed "Uno a veces se subestima": Nicolás Behringer cuenta cómo reaccionó cuando ganó #LaPre

Sumate al link: https://t.co/uQFxEFbdDe pic.twitter.com/sGtt2CwanU — telefe (@telefe) October 14, 2025 Qué hará Behringer con los 70 millones de pesos y el auto que ganó El flamante ganador habló con Clarín luego de su triunfo. “Pensé mil cosas, pero es muy pronto para definirlo. Creo que voy a intentar resolver el tema de la vivienda. Quiero un techo propio para mi hermana y para mí. Ella es todo para mí; la crie prácticamente yo, y bastante bien lo hicimos”, aseguró.