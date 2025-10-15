15 de octubre de 2025 - 00:14

La verdadera reacción de Nicolás Behringer al enterarse que ganó La Voz Argentina 2025

El último programa de La Voz fue grabado y ni los finalistas conocían el resultado final. El campeón se enteró desde su casa, rodeado de sus allegados.

La verdadera reacción de Nicolás Behringer tras ganar La Voz Argentina 2025.

La verdadera reacción de Nicolás Behringer tras ganar La Voz Argentina 2025.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El programa La Voz Argentina 2025 terminó, pero no de la mejor manera. Los seguidores del reality se quejaron que Telefe no transmitiera en vivo la final, la cual fue grabada cuatro veces, con cada participante elegido como el campeón.

Leé además

Lali Espósito con Alan Lez el subcampeón de La Voz Argentina.

Se hartó Lali Espósito de La Voz Argentina y dijo adiós tras quedar en 2° lugar

Por Redacción Espectáculos
Estos son los cinco ganadores de La Voz Argentina

Quién ganó cada edición de La Voz Argentina: todos han sido varones

Por Agustín Zamora

Nicolás Behringer (28) se coronó como campeón, tal como se lo vio en el programa de ayer, pero en realidad él se encontraba en su casa como cualquier otro espectador. Ayer se viralizó un video del momento en el que se enteró de su triunfo en el certamen.

Embed

El clip se viralizó en las redes sociales y muestra la reacción genuina del gran ganador. En su casa, junto a su hermana, novia y amigos, Behringer miró el último programa desconociendo su triunfo.

Cuando el conductor Nico Occhiato pronunció su nombre, el músico se llevó las manos a la cara para contener su emoción. Acto seguido, el círculo íntimo del artista lo abrazó y comenzaron a saltar eufóricos.

Embed

Qué hará Behringer con los 70 millones de pesos y el auto que ganó

El flamante ganador habló con Clarín luego de su triunfo. “Pensé mil cosas, pero es muy pronto para definirlo. Creo que voy a intentar resolver el tema de la vivienda. Quiero un techo propio para mi hermana y para mí. Ella es todo para mí; la crie prácticamente yo, y bastante bien lo hicimos”, aseguró.

Sobre el auto que forma parte del premio afirmó: “Por ahora tenerlo, guardarlo, y luego aprender a manejar, porque nunca tuve chance de tener auto ni nada de eso, así que ni me preocupé por conducir". Y bromeó: "Eso sí, de chico me daba mucha maña con la bici y el triciclo”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Terrible truchada: los furiosos memes contra La Voz Argentina por su final grabada

"Terrible truchada": los furiosos memes contra La Voz Argentina por su final grabada

Por Redacción Espectáculos
Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, es el ganador de La Voz Argentina 2025.

Quién salió segundo, tercero y cuarto en La Voz Argentina 2025: Nicolás Behringer, el gran ganador

Por Redacción Espectáculos
a que hora es la final y como votar por el ganador de la voz argentina 2025

A qué hora es la final y cómo votar por el ganador de La Voz Argentina 2025

Por Redacción Espectáculos
Los nuevos cambios en la grilla de Telefe que afecta a La Voz Argentina y MasterChef celebrity

El cambio de fecha del final de La Voz Argentina que altera el inicio de MasterChef Celebrity

Por Redacción Espectáculos