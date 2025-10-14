Quién ganó cada edición de La Voz Argentina: todos han sido varones

El integrante del team Luck Ra es el quinto ganador del certamen de talento musical, que solo ha coronado hombres.

Estos son los cinco ganadores de La Voz Argentina

La Voz Argentina fue uno de los programas más seguidos por los usuarios de redes sociales y fanáticos de los realities y la música. En esta última edición, Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda y Luck Ra se enfrentaron junto a los equipos que fueron conformando en las audiciones y batallas que se disputaron en los programas.

Finalmente, en un programa del que se esperaba más, Nicolás Behringer, del team Luck Ra, se consagró como el gran ganador de La Voz Argentina. El artista cordobés se impuso frente a Alan Lez, el elegido de Lali Espósito que obtuvo el segundo puesto.

Gustavo Corvalán, el primer ganador de La Voz Argentina Soledad Pastorutti abrió la primera temporada - en 2012-, siendo la coach del que sería el ganador de esta edición. Gustavo Corvalán, con solo 24 años, estuvo trabajando durante meses con la cantante de folklore y se llevó los 50 mil pesos del premio.

Braulio Assanelli Ricardo Montaner, el entonces jurado de La Voz, obtuvo la victoria en 2018, siendo el coach de Braulio Assanelli, un cantante uruguayo con una historia de vida muy dura. Su estilo acústico y romántico lo llevó a enamorar a todos los televidentes, y se llevó el premio de 500 mil pesos, que decidió donar.

Francisco Benítez La Sole volvió a elegir a otro campeón, cuando en 2021 decidió que Francisco Benítez sería parte de su equipo. El joven contó que tiene tartamudez desde los seis años, pero que la música lo había ayudado a salir adelante. Con apenas 22 años, se llevó el premio de 1 millón de pesos y un televisor.