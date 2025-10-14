14 de octubre de 2025 - 12:15

Quién ganó cada edición de La Voz Argentina: todos han sido varones

El integrante del team Luck Ra es el quinto ganador del certamen de talento musical, que solo ha coronado hombres.

Estos son los cinco ganadores de La Voz Argentina

Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, es el ganador de La Voz Argentina 2025.

Quién salió segundo, tercero y cuarto en La Voz Argentina 2025: Nicolás Behringer, el gran ganador

Todos los ganadores de La Voz Argentina

  • Gustavo Corvalán, el primer ganador de La Voz Argentina

Soledad Pastorutti abrió la primera temporada - en 2012-, siendo la coach del que sería el ganador de esta edición. Gustavo Corvalán, con solo 24 años, estuvo trabajando durante meses con la cantante de folklore y se llevó los 50 mil pesos del premio.

  • Braulio Assanelli

Ricardo Montaner, el entonces jurado de La Voz, obtuvo la victoria en 2018, siendo el coach de Braulio Assanelli, un cantante uruguayo con una historia de vida muy dura. Su estilo acústico y romántico lo llevó a enamorar a todos los televidentes, y se llevó el premio de 500 mil pesos, que decidió donar.

  • Francisco Benítez

La Sole volvió a elegir a otro campeón, cuando en 2021 decidió que Francisco Benítez sería parte de su equipo. El joven contó que tiene tartamudez desde los seis años, pero que la música lo había ayudado a salir adelante. Con apenas 22 años, se llevó el premio de 1 millón de pesos y un televisor.

  • Yhosva Montoya

Soledad, que de esto sabe mucho, se quedó con su tercer campeón, al elegir al chubutense Yhosva Montoya, que tras batallar gala tras gala, se llevó los 2 millones de pesos y el contrato con Universal Music del premio.

  • Nicolás Behringer

El flamante campeón, con una historia de vida dura, logró imponerse en el debut como jurado de Luck Ra, que al escuchar el nombre de su elegido, que se quedó con los 70 millones de pesos y el contrato de Universal, saltó de la silla para festejar junto a él.

