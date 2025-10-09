El cambio de fecha del final de La Voz Argentina que altera el inicio de MasterChef Celebrity

Una situación externa afectó la grilla del canal Telefe, que debió adelantar la elección del ganador del certamen de canto. Nuevo día y horario.

Los nuevos cambios en la grilla de Telefe que afecta a La Voz Argentina y MasterChef celebrity

Con los cuatro finalistas de La Voz Argentina ya definidos, Telefe se prepara para la gran final que, a pesar de las especulaciones y controversias por la modificación del formato, se eligirá por votación del público.

Aunque la fecha de cierre estaba prevista completa para el lunes, y que MasterChef Celebrity inicie el martes, una situación externa afectó la grilla.

A casi cuatro meses de iniciado el certamen de canto, se conocieron los participantes representarán a cada team en la final: Milagros Amud, por Soledad Pastorutti; Eugenia Rodríguez del equipo Miranda!; Nicolás Behringer en representación de Luck Ra; y Alan Lez como el showman de Lali Espósito.

Si bien en el streaming oficial de La Voz Argentina, Sofi Martínez y Santi Talledo habían anunciado que la final sería el lunes, ahora anunciaron cambios en la fecha debido al segundo amistoso de la fecha FIFA para la Selección Argentina que, finalmente, se disputará finalmente en Miami el martes.

¿Cuándo será la final de La Voz Argentina 2025? La final se trasladará para el domingo 12 de octubre. En las redes oficiales del concurso confirmaron que a partir de las 21.30, por los canales de YouTube de Telefé y Luzu TV, iniciará el “React de La Voz” programa de streaming que transmitirá la última emisión de la quinta temporada del ciclo de canto.