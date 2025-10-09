9 de octubre de 2025 - 10:02

El cambio de fecha del final de La Voz Argentina que altera el inicio de MasterChef Celebrity

Una situación externa afectó la grilla del canal Telefe, que debió adelantar la elección del ganador del certamen de canto. Nuevo día y horario.

Los nuevos cambios en la grilla de Telefe que afecta a La Voz Argentina y MasterChef celebrity

Los nuevos cambios en la grilla de Telefe que afecta a La Voz Argentina y MasterChef celebrity

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con los cuatro finalistas de La Voz Argentina ya definidos, Telefe se prepara para la gran final que, a pesar de las especulaciones y controversias por la modificación del formato, se eligirá por votación del público.

Leé además

Nico Occhiato detalló cuánto dinero se llevará el primer puesto de La Voz Argentina.

El jugoso premio millonario que se llevará el ganador de La Voz Argentina 2025

Por Redacción Espectáculos
no la voy a perdonar jamas: la escandalosa razon por la georgina barbarossa no quiere ver a moria casan

"No la voy a perdonar jamás": la escandalosa razón por la Georgina Barbarossa no quiere ver a Moria Casán

Por Redacción Espectáculos

Aunque la fecha de cierre estaba prevista completa para el lunes, y que MasterChef Celebrity inicie el martes, una situación externa afectó la grilla.

Si bien en el streaming oficial de La Voz Argentina, Sofi Martínez y Santi Talledo habían anunciado que la final sería el lunes, ahora anunciaron cambios en la fecha debido al segundo amistoso de la fecha FIFA para la Selección Argentina que, finalmente, se disputará finalmente en Miami el martes.

¿Cuándo será la final de La Voz Argentina 2025?

La final se trasladará para el domingo 12 de octubre. En las redes oficiales del concurso confirmaron que a partir de las 21.30, por los canales de YouTube de Telefé y Luzu TV, iniciará el “React de La Voz” programa de streaming que transmitirá la última emisión de la quinta temporada del ciclo de canto.

MasterChef Celebrity cambia su estreno

Según trascendió, si bien la final de La Voz Argentina transcurrirá en su mayoría el domingo, el ganador se conocerá recién el lunes a las 21.45 para dejarle el rating alto a MasterChef Celebrity, la cuarta temporada del ciclo con famosos que empezará a las 22.

image (7)

Con la conducción de Wanda Nara, el jurado estará integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. La transmisión por streaming la conducirán Nati J y Grego Rossello.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Me tenés que escuchar más: la queja de Soledad Pastorutti a Nicolás Occhiato 

"Me tenés que escuchar más": la queja de Soledad Pastorutti a Nico Occhiato y otro papelón de un participante

Por Redacción Espectáculos
El empresario Gustavo Pulpo Scaglione que compra Telefe

Quién es Gustavo "Pulpo" Scaglione, el empresario que compra Telefe

Por Redacción Espectáculos
En el primer día de grabación de MasterChef Celebrity se encendieron, además de las hornallas, las peleas.

MasterChef Celebrity aún no se estrena y ya hay peleas y alianzas inesperadas

Por Redacción Espectáculos
Paramount vendió Telefe.

Telefe tiene nuevo dueño: cuál es el grupo empresario que se quedó con la cadena de televisión

Por Redacción Espectáculos