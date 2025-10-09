El cambio de fecha del final de La Voz Argentina que altera el inicio de MasterChef Celebrity

Con los cuatro finalistas de La Voz Argentina ya definidos, Telefe se prepara para la gran final que, a pesar de las especulaciones y controversias por la modificación del formato, se eligirá por votación del público.
Una situación externa afectó la grilla del canal Telefe, que debió adelantar la elección del ganador del certamen de canto. Nuevo día y horario.
Con los cuatro finalistas de La Voz Argentina ya definidos, Telefe se prepara para la gran final que, a pesar de las especulaciones y controversias por la modificación del formato, se eligirá por votación del público.
Aunque la fecha de cierre estaba prevista completa para el lunes, y que MasterChef Celebrity inicie el martes, una situación externa afectó la grilla.
A casi cuatro meses de iniciado el certamen de canto, se conocieron los participantes representarán a cada team en la final: Milagros Amud, por Soledad Pastorutti; Eugenia Rodríguez del equipo Miranda!; Nicolás Behringer en representación de Luck Ra; y Alan Lez como el showman de Lali Espósito.
Si bien en el streaming oficial de La Voz Argentina, Sofi Martínez y Santi Talledo habían anunciado que la final sería el lunes, ahora anunciaron cambios en la fecha debido al segundo amistoso de la fecha FIFA para la Selección Argentina que, finalmente, se disputará finalmente en Miami el martes.
La final se trasladará para el domingo 12 de octubre. En las redes oficiales del concurso confirmaron que a partir de las 21.30, por los canales de YouTube de Telefé y Luzu TV, iniciará el “React de La Voz” programa de streaming que transmitirá la última emisión de la quinta temporada del ciclo de canto.
Según trascendió, si bien la final de La Voz Argentina transcurrirá en su mayoría el domingo, el ganador se conocerá recién el lunes a las 21.45 para dejarle el rating alto a MasterChef Celebrity, la cuarta temporada del ciclo con famosos que empezará a las 22.
Con la conducción de Wanda Nara, el jurado estará integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. La transmisión por streaming la conducirán Nati J y Grego Rossello.