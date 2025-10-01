MasterChef Celebrity aún no se estrena y ya hay peleas y alianzas inesperadas

Momi Giardina se baja de MasterChef Celebrity y la reemplazará una figura internacional

La producción comenzó este martes, justo después de la entrega de los Martín Fierro , y encendió rumores de conflictos internos incluso antes de prender las hornallas.

La grabación del reality tendrá a Wanda Nara como la conductora , retomando su rol frente al programa. Mientras que los jurados confirmados son Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

Además, Telefe ya anunció que Grego Rossello, de Luzu TV, y Nati J, conductora de "Sería increíble" en OLGA , serán los hosts del stream digital del reality, actuando como puente entre el show y la audiencia online.

Durante las sesiones de fotos promocionales, ya empezó a hablarse de fricciones detrás de cámaras y con el inicio de las grabaciones no hicieron más que confirmarse. Algunos rumores indican que Pablo Lescano sería uno de los más queridos por otros participantes.

Sin embargo, entre las que no habría buena onda son la actriz Eugenia Tobal y la modelo Evangelina Anderson.

Por otro lado, a dos días de iniciar ya surgieron alianzas inesperadas: se comenta una posible amistad entre “Momi” Giardina y Sofía “La Reini” Gonet y complicidad de La Joaqui y Emilia Attias.

¿Cuándo comienza MasterChef Celebrity?

Aún sin fecha confirmada, se estima que el reality de cocina comenzará en un mes, en cuanto finalice La Voz Argentina. Sobre el horario, se especula que se emitirá durante la franja prime del canal, a las 22.

Telefe está apurado por dar inicio a la competencia ya que aún les queda "Gran Hermano: edición dorada" y hace poco se confirmó que el canal de las tres pelotas transmitirá el Mundial 2026 en su pantalla.