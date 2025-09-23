23 de septiembre de 2025 - 09:39

Así es el lujoso camarín que Wanda Nara tendrá en MasterChef Celebrity 2025: "El lugar donde..."

La conductora mostró la intimidad del espacio que la producción de MasterChef Celebrity le preparó de cara al comienzo de las grabaciones del reality.

Wanda Nara mostró su nuevo camarín para las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Ya con los participantes confirmados, la mayor de las Nara ya está trabajando a pleno junto al equipo de producción para nuevamente ponerse al frente de la conducción de la edición famosos de MasterChef en el canal de la pelotas.

Wanda Nara
Así las cosas, este viernes fue la ex de L-Gante quien, a través de sus historias virtuales de Instagram, reveló cómo se está terminando de preparar el lugar en el que pasará gran parte de las jornadas mientras duren las grabaciones del concurso de cocina que tendrá, entre otras figuras, a Luis Ventura, Evangelina Anderson, Marixa Balli y Cachete Sierra, sólo por nombrar algunos de los famosos que ya están tomando clases de cocina de cara a la competencia.

Así es el camarín de Wanda Nara para comenzar a grabar MasterChef Celebrity

“Empezando a preparar el lugar donde voy a estar muchas horas. Mi camarín”, escribió así la mediática sobre una postal de un sofisticado living, con un enorme sillón color manteca, almohadones azules y marrones, una mesa ratona de diseño y una de sus lujosas valijas junto a su maletín de maquillajes al lado del mobiliario.

Wanda Nara
Wanda Nara
Claro que fiel a su costumbre hedonista de ostentar cada uno de sus lujos, Wanda Nara no dejó de mostrar el cómodo look que seleccionó para su "Día 1" en el canal de Martínez en esta nueva etapa de su contrato con Telefe. Así, posó frente a un espejo, donde se la puede ver con un outfit súper canchero.

De esta manera, con sus posteos Wanda Nara dejó claro que su camarín no será sólo un espacio de trabajo, sino todo un refugio repleto de glamour en el que pasará largas jornadas, tanto en los momentos de preparación como de descanso durante la grabaciones del popular reality de cocina.

