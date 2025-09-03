Masterchef Celebrity: Vero Lozano reveló cuándo anunciarán junto a Wanda Nara a los 24 participantes

Las conductoras del reality de cocina darán pronto todos los detalles sobre el arranque del programa.

Las conductoras de Masterchef Celebrity anunciarán los detalles del comienzo del reality.

El pasado martes 2 de septiembre, Vero Lozano sorprendió ograma, "Cortá por Lozano" al revelar cuándo y en qué ciclo anunciará junto a Wanda Nara a los participantes que estarán en la nueva edición de Masterchef celebrity, por la pantalla de Telefe.

"Este jueves al término de Argentina-Venezuela se encienden las hornallas' en Telefe", comenzó la conductora en su ciclo de Telefe y sumó: "Llega un programa especial que vamos a hacer con Wanda Nara y vamos a estar anunciando los 24 participantes de la nueva temporada de Masterchef".

"Estoy chocha, con Wanda estamos ahí viendo cómo lo vamos a hacer", continuó Vero Lozano y agregó: "Siempre hay una revelación, alguien que canta, alguien que es gracioso, para la adolescencia y para la gente mayor". Por último, la presentadora cerró: "Este jueves con Wanda te enteras de todo".

De esta manera, al igual que Santiago del Moro hizo para anunciar el regreso de Gran Hermano- en el entretiempo de un partido de la selección-, Lozano dejó claro que la trasmisión de Telefe de este jueves será imperdible.

Confirmados para la nueva temporada de Masterchef Celebrity Luego de que surgieran varios nombres, Yanina Latorre contó quiénes serán las celebridades que estarán como participantes. Entre ellos se encuentran: Emilia Attias, Luis Ventura, Valeria Mazza, Carola Reyna, Lucila "La Tora" Villar, Sofi Martínez, La Joaqui, Pablito Lescano y Evangelina Anderson. A estos famosos, se le pueden sumar Julieta Prandi y Fer Dente, que tienen que analizar la propuesta.