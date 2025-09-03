3 de septiembre de 2025 - 10:32

Masterchef Celebrity: Vero Lozano reveló cuándo anunciarán junto a Wanda Nara a los 24 participantes

Las conductoras del reality de cocina darán pronto todos los detalles sobre el arranque del programa.

Las conductoras de Masterchef Celebrity anunciarán los detalles del comienzo del reality.

"Este jueves al término de Argentina-Venezuela se encienden las hornallas' en Telefe", comenzó la conductora en su ciclo de Telefe y sumó: "Llega un programa especial que vamos a hacer con Wanda Nara y vamos a estar anunciando los 24 participantes de la nueva temporada de Masterchef".

"Estoy chocha, con Wanda estamos ahí viendo cómo lo vamos a hacer", continuó Vero Lozano y agregó: "Siempre hay una revelación, alguien que canta, alguien que es gracioso, para la adolescencia y para la gente mayor". Por último, la presentadora cerró: "Este jueves con Wanda te enteras de todo".

Las conductoras de Masterchef Celebrity anunciarán los detalles del comienzo del reality.

Confirmados para la nueva temporada de Masterchef Celebrity

Luego de que surgieran varios nombres, Yanina Latorre contó quiénes serán las celebridades que estarán como participantes. Entre ellos se encuentran: Emilia Attias, Luis Ventura, Valeria Mazza, Carola Reyna, Lucila “La Tora” Villar, Sofi Martínez, La Joaqui, Pablito Lescano y Evangelina Anderson. A estos famosos, se le pueden sumar Julieta Prandi y Fer Dente, que tienen que analizar la propuesta.

Por otro lado, sonaron otras figuras que todavía falta confirmación: Maxi López, Sofi "La Reini" Gonet y Valu Cervantes, la expareja de Enzo Fernández.

