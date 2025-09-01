La Mona Jiménez construirá un gigantesco estadio de US$ 12 millones: donde estará.

La Universidad Siglo 21 y Universo Jiménez , la productora de Carlos “La Mona” Jiménez , anunciaron la construcción de un nuevo estadio en Córdoba , que demandará una inversión de US$12 millones . El espacio promete convertirse en un polo de atracción cultural, académico y deportivo, con inauguración prevista para el último trimestre de 2027 o el primero de 2028.

El domo se levantará en el campus de la Universidad Siglo 21 , a pocos kilómetros del aeropuerto internacional de Córdoba . Este predio, inaugurado en 2004 y diseñado por el reconocido arquitecto César Pelli junto con el estudio Ggmpu , será ahora el escenario de un nuevo salto en infraestructura para la ciudad.

El estudio Augustinoy , responsable del recordado Orfeo Superdomo, diseñó el pre-proyecto del nuevo estadio, que contará con características de primer nivel:

Según detallaron, el espacio podrá albergar entre 100 y 200 actividades anuales , desde shows artísticos y espectáculos internacionales hasta congresos, ferias y encuentros deportivos.

"Es un símbolo de convergencia, un lugar donde la academia se une con el arte, donde la cultura se encuentra con la innovación y donde el conocimiento se transforma en experiencia. Es también una apuesta a Córdoba que, con su carácter de centro productivo y su ecosistema siempre colaborativo, nos inspira a seguir invirtiendo y a reafirmar nuestro compromiso como universidad, liderando la construcción del futuro”, explicó María Belén Mendé, vicepresidenta de Fundación Universidad Siglo 21 a La Nación.

Cómo se financiará el estadio

La inversión será cubierta por los impulsores, con la preventas de palcos VIP como estrategia de financiamiento. Cada palco tendrá un costo aproximado de US$200.000 anuales, con acceso libre a todos los eventos del estadio. También se prevé apoyo del Banco de Córdoba y líneas de financiamiento nacional.

Al respecto, Carli Jiménez, responsable de Universo Jiménez dijo al medio anteriormente citado: “Es un paso grande; es un espacio que no solo posicionará a Córdoba sino que además generará más de 700 puestos de trabajo y muchos más alrededor”.

Se estima que el estadio dejará una recaudación impositiva de entre US$27 millones y US$30 millones por año.