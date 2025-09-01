1 de septiembre de 2025 - 13:07

La Mona Jiménez construirá un gigantesco estadio de US$ 12 millones: donde estará

Su productora junto a la Universidad Siglo 21 iniciarán el proyecto que promete convertirse en el centro de las atracciones culturales, académicas y deportivas.

La Mona Jiménez construirá un gigantesco estadio de US$ 12 millones: donde estará.

La Mona Jiménez construirá un gigantesco estadio de US$ 12 millones: donde estará.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Universidad Siglo 21 y Universo Jiménez, la productora de Carlos “La Mona” Jiménez, anunciaron la construcción de un nuevo estadio en Córdoba, que demandará una inversión de US$12 millones. El espacio promete convertirse en un polo de atracción cultural, académico y deportivo, con inauguración prevista para el último trimestre de 2027 o el primero de 2028.

Leé además

cuanto cuesta construir una casa barata de 100 metros cuadrados en septiembre 2025

Cuánto cuesta construir una casa "barata" de 100 metros cuadrados en septiembre 2025

Por Redacción Economía
Dólar en Argentina: a cuánto cotiza hoy, 1 de septiembre

Nuevo récord del dólar: a cuánto cotiza hoy, lunes 1° de septiembre

Por Redacción Economía

¿Dónde estará ubicado el estadio?

El domo se levantará en el campus de la Universidad Siglo 21, a pocos kilómetros del aeropuerto internacional de Córdoba. Este predio, inaugurado en 2004 y diseñado por el reconocido arquitecto César Pelli junto con el estudio Ggmpu, será ahora el escenario de un nuevo salto en infraestructura para la ciudad.

La Mona Jiménez construirá un gigantesco estadio de US$ 12 millones: donde estará
El estadio estará ubicado en el campus de la Universidad Siglo 21 de Córdoba.

El estadio estará ubicado en el campus de la Universidad Siglo 21 de Córdoba.

Qué tendrá el nuevo estadio

El estudio Augustinoy, responsable del recordado Orfeo Superdomo, diseñó el pre-proyecto del nuevo estadio, que contará con características de primer nivel:

  • Sonido envolvente 360°.
  • Pantallas LED de ultra definición.
  • Diseño modular y versátil, adaptable a distintos tipos de eventos.
  • 3.500 butacas en tribunas.
  • Una docena de palcos VIP con servicios personalizados.
  • Food courts con propuestas gastronómicas de Universo Jiménez.
  • Accesibilidad total.

Según detallaron, el espacio podrá albergar entre 100 y 200 actividades anuales, desde shows artísticos y espectáculos internacionales hasta congresos, ferias y encuentros deportivos.

La Mona Jiménez construirá un gigantesco estadio de US$ 12 millones: donde estará
El estadio tendrá 3.500 butacas.

El estadio tendrá 3.500 butacas.

"Es un símbolo de convergencia, un lugar donde la academia se une con el arte, donde la cultura se encuentra con la innovación y donde el conocimiento se transforma en experiencia. Es también una apuesta a Córdoba que, con su carácter de centro productivo y su ecosistema siempre colaborativo, nos inspira a seguir invirtiendo y a reafirmar nuestro compromiso como universidad, liderando la construcción del futuro”, explicó María Belén Mendé, vicepresidenta de Fundación Universidad Siglo 21 a La Nación.

Cómo se financiará el estadio

La inversión será cubierta por los impulsores, con la preventas de palcos VIP como estrategia de financiamiento. Cada palco tendrá un costo aproximado de US$200.000 anuales, con acceso libre a todos los eventos del estadio. También se prevé apoyo del Banco de Córdoba y líneas de financiamiento nacional.

La Mona Jiménez construirá un gigantesco estadio de US$ 12 millones: donde estará
La Mona Jiménez construirá un gigantesco estadio de US$ 12 millones: donde estará

La Mona Jiménez construirá un gigantesco estadio de US$ 12 millones: donde estará

Al respecto, Carli Jiménez, responsable de Universo Jiménez dijo al medio anteriormente citado: “Es un paso grande; es un espacio que no solo posicionará a Córdoba sino que además generará más de 700 puestos de trabajo y muchos más alrededor”.

Se estima que el estadio dejará una recaudación impositiva de entre US$27 millones y US$30 millones por año.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

cuanto cuesta un combo de hamburguesa en kiddo, una de las hamburgueserias mas reconocidas de buenos aires

Cuánto cuesta un combo de hamburguesa en Kiddo, una de las hamburgueserías más reconocidas de Buenos Aires

Por Redacción Economía
El Gobierno provincial terminó de procesar todas las intervenciones en la audiencia pública de PSJ Cobre Mendocino

Cuál fue el resultado de la audiencia pública de PSJ Cobre Mendocino y cómo sigue el proceso

Por Redacción Economía
Llega Decathlon a Argentina: desde $43.000, esto cuestan las zapatillas para running

Llega Decathlon a Argentina: desde $43.000, esto cuestan las zapatillas para running

Por Redacción Economía
Los cupos son limitados, con inscripción gratuita a través de la web oficial del ciclo.

Ciclo Pilares vuelve con "Transición Energética, Tecnología e Industria: Claves para la Agenda Productiva"

Por Redacción Economía