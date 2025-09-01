El dólar alcanzó un nuevo máximo histórico y algunas cotizaciones en bancos superaron los $1.400

El dólar oficial cerró hoy en $1.345 para la compra y $1.385 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $25 respecto del cierre del viernes.

El dólar cerró agosto en alza tras las medidas del Banco Central: cómo es la cotización en cada banco

Locura argentina por el dolár: en julio la salida de divisas fue la mayor desde 2019

De este modo, el dólar oficial inició la semana en alza , en el marco de versiones contrapuestas sobre la intervención en la compra de divisas que generan confusión y alientan la suba.

El dólar operó con fuertes alzas en todas sus cotizaciones, en un mercado marcado por la incertidumbre política y los rumores sobre una posible intervención oficial para contener la suba.

En los bancos , el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.390,888 para la venta . La mayor cotización se alcanzó a $1.435 en el banco ICBC.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta , con una suba de 1,89% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.372 con una suba de 2,2%

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,7% hasta $1.380,11 y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un avance de 2,1% hasta los $1.384,26.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$39.966 millones.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial

Banco Nación:

Compra: $1.345

Venta: $1.385

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1962578596007981128&partner=&hide_thread=false CIERRE. Cotización del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/zjvom2smDO — Prensa BNA (@prensabna) September 1, 2025

Supervielle $1.362 / $1.402

Galicia $1.350 / $1.390

Santander $1.350 / $1.390

BBVA $1.350 / $1.390

Macro $1.355 / $1.402

Patagonia $1.340 / $1.390

ICBC $1.318 / $1.435

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.813 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.350

Venta: $1.370

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.377,07 (+$ 20,53)

Venta: $ 1.379,37 (+$ 21,58)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.373,95 (+$ 48,22)

Venta: $ 1.388,14 (+$ 9,97)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.