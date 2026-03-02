2 de marzo de 2026 - 15:55

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 3 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este martes a $1.415 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

Precio del dólar oficial minorista para este martes 3 de marzo de 2026.

Precio del dólar oficial minorista para este martes 3 de marzo de 2026.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró en baja este lunes a $1.415 en Banco Nación. Para este martes, se espera el mismo precio. Al mismo tiempo, el comienzo de marzo revela un mercado internacional caótico luego de la tensión en Medio Oriente y eso complica los activos bursátiles globales y las acciones argentinas.

El banco central cerró la cotización del dólar oficial minorista a $1.417.

El banco central cerró la cotización del dólar oficial minorista a $1.417.

Precio del dólar para este martes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 3 de marzo

  • Banco Nación: $1.415
  • Banco Galicia: $1.410
  • Banco BBVA: $1.420
  • Banco Santander: $1.420
  • Banco Ciudad: $1.430
  • Banco Patagonia: $1.420
  • Banco Macro: $1.420
  • Banco Hipotecario: $1.420
  • Banco Supervielle: $1.420
  • Banco Credicoop: $1.425
  • Banco Piano: $1.420
  • Banco Comercio: $1.420
  • ICBC: $1.435
  • Brubank: $1.409

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

Al finalizar la semana pasada, especialmente tras el cierre del viernes, los inversores mantuvieron su atención puesta en los riesgos de una posible burbuja vinculada a la Inteligencia Artificial y en el impacto que esta tecnología podría tener sobre el empleo global hacia 2028. En ese contexto predominó la prudencia, mientras algunos capitales que abandonaban Europa y Estados Unidos buscaban alternativas de rendimiento y resguardo en activos latinoamericanos.

Sin embargo, el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán alteró abruptamente el escenario y generó un fuerte sacudón en los mercados. Los operadores permanecieron expectantes hasta la apertura del mercado overnight, momento en el que comenzaron a tomar posiciones defensivas ante un conflicto que no se vislumbra de corta duración.

  • Como consecuencia, se reforzó la demanda de activos considerados refugio, especialmente el oro, que avanzaba cerca de 2% hasta USD 5.342 por onza, todavía por debajo del máximo de enero de USD 5.595, nivel al que algunos especialistas creen que podría volver a acercarse. El petróleo, que había alcanzado USD 80 dólares, moderó sus subas a 5,20% y se ubicó en USD 76,30.
  • Las proyecciones sobre el precio del crudo cambiaron constantemente: si bien en un momento se especuló con valores superiores a USD 100, luego las estimaciones volvieron a rondar los USD 80. Este encarecimiento no necesariamente favorece a las petroleras, que enfrentan mayores costos de seguros y logística.
  • Un punto crítico es el estrecho de Ormuz, controlado por Irán que paso de 20% del comercio mundial de petróleo, que sin estar oficialmente bloqueado es evitado por muchas embarcaciones, lo que encarece los fletes por las rutas alternativas.

Tras un inicio con subas pronunciadas, el mercado adoptó una postura más cautelosa horas después, recortando parte de esas ganancias. En paralelo, el dólar se fortalecía 0,20% frente a una canasta de las principales monedas.

Asimismo, mientras la atención global seguía centrada en el conflicto, el presidente Javier Milei expuso ante el Congreso y presentó anuncios, entre ellos medidas destinadas a impulsar el consumo y las inversiones de las PyMES mediante el RIVI, un esquema similar al RIGI orientado a la modernización del equipamiento productivo.

dólar martes 3 de marzo
El dólar minorista bajó $5 respecto a la semana pasada.

El dólar minorista bajó $5 respecto a la semana pasada.

En el arranque de este lunes, los mercados internacionales iniciaron marzo con tono negativo, tendencia que también se reflejó en los activos argentinos, salvo en las compañías vinculadas al petróleo y la energía, que subieron impulsadas por la tensión en Irán y su impacto sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz.

