Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 2 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.420 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

Dólar minorista para el lunes 2 de marzo 2026.

Dólar minorista para el lunes 2 de marzo 2026.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.420 en Banco Nación. A su vez, el riesgo país ha comenzado una tendencia alcista, tocando los 570 puntos básicos, producto de la volatilidad del mercado internacional y los próximos pagos de deuda que se avecinan.

El precio del dólar minorista se mantiene a $1.420.

El precio del dólar minorista se mantiene a $1.420.

Precio del dólar para este lunes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 2 de marzo

  • Banco Nación: $1.420
  • Banco Galicia: $1.425
  • Banco BBVA: $1.425
  • Banco Santander: $1.425
  • Banco Ciudad: $1.435
  • Banco Patagonia: $1.430
  • Banco Macro: $1.430
  • Banco Hipotecario: $1.430
  • Banco Supervielle: $1.430
  • Banco Credicoop: $1.425
  • Banco Piano: $1.430
  • Banco Comercio: $1.425
  • ICBC: $1.445
  • Brubank: $1.423

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país respecto al riesgo país

Luego de haber alcanzado hace un mes su nivel más bajo desde mediados de 2018, el riesgo país retomó una tendencia ascendente y ahora se ubica por encima de los 550 puntos básicos. El incremento, superior a 70 unidades, es producto de la persistente inestabilidad en los mercados internacionales. También, este repunte complica el acceso al crédito externo para las empresas argentinas, que deben convalidar tasas más altas para financiarse.

El buen desempeño previo de los bonos soberanos había permitido que el indicador elaborado por JP Morgan descendiera hasta 481 puntos básicos hacia fines de enero, el registro más bajo en casi ocho años. Desde las elecciones legislativas ganadas por el oficialismo, la caída acumulada de este índice había superado las 600 unidades.

  • Este indicador es seguido de cerca por los inversores porque refleja el riesgo de incumplimiento de un país sobre sus obligaciones financieras. Se calcula a partir de la diferencia entre los rendimientos de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos de igual plazo, considerados como referencia libre de riesgo.
  • Cuando esa brecha se amplía, suele interpretarse como una señal de menor confianza en la economía local y anticipa dificultades para obtener financiamiento externo en condiciones convenientes. Un riesgo país elevado obliga al Estado a ofrecer tasas más altas para captar fondos en el exterior, encareciendo la deuda y complicando la administración fiscal.
  • Desde la asunción de Javier Milei, la reducción acumulada del indicador supera las 1.400 unidades, y si se toma como referencia noviembre de 2023 (tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza) la baja es mayor a 1.900 puntos básicos.

¿Por qué subió nuevamente el riesgo país?

La volatilidad global, reflejada en caídas de acciones tecnológicas, bonos soberanos y criptomonedas como Bitcoin, golpeó a los activos argentinos y empujó el índice desde 480 a 550 pb, colocándolo por encima del promedio regional de 300 pb.

Este movimiento se produjo incluso cuando el Banco Central cumplió con una de las señales más valoradas por el mercado: la acumulación de reservas mediante la compra de divisas. Desde el inicio de la “fase 4” del programa económico, la autoridad monetaria adquirió más de USD 2.700 millones, y las estimaciones oficiales prevén que en 2026 las compras netas podrían ubicarse entre 10.000 y 17.000 millones de dólares.

dólar lunes 2 marzo

En este escenario, emitir deuda en dólares en los mercados internacionales implicaría pagar tasas cercanas al 9% anual, un costo que desalienta al Gobierno. A la par, el equipo económico colocó recientemente un bono en moneda extranjera con una tasa inferior al 6% anual, y el ministro Luis Caputo manifestó la intención de reducir la dependencia del financiamiento de Wall Street mediante el fortalecimiento del mercado de capitales local. Por ello, el aumento del riesgo país no modificaría por ahora la estrategia oficial, que apunta a buscar vías alternativas para cumplir con los compromisos de deuda externa.

