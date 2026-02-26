Se calentó el dólar: el oficial cerró la jornada en $1.430 y terminó la estabilidad cambiaria

El dólar retomó la tendencia alcista y dejó atrás casi dos meses de relativa estabilidad desde la implementación del nuevo esquema cambiario. Este jueves el tipo de cambio volvió a moverse con fuerza y el mercado empezó a hablar del fin de la “pax” cambiaria.

En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras se ubicó en $1.431,58, según el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación, la cotización avanzó $10 y cerró en $1.425 para la venta , mientras que a la compra se mantuvo en $1.475.

El movimiento también se sintió en el mercado mayorista. El dólar spot terminó en $1.408 para la venta, luego de haber subido $10 el martes y otros $18,5 el miércoles, consolidando una racha alcista en la semana.

El dólar mayorista alcanzó su nivel más alto desde el 9 de febrero y la brecha con el techo de la banda de flotación, fijado en $1605,40, quedó en torno al 14%. En total, se operaron en el segmento contado más de u$s213 millones.

Entre los paralelos, el dólar MEP, trepa 0,6% a $1.433,96, mientras el contado con liquidación (CCL) sube 1% a $1.479,57. En tanto, el dólar blue cae $10 a $1.450 para la venta.

La decisión oficial de no convalidar instrumentos a tasa fija en la última licitación del Tesoro tuvo un efecto inmediato: se liberaron pesos al mercado y el dólar reaccionó. La caución en pesos a un día, opera en esta jornada a 17,9% TNA.

Ayer, el volumen de operaciones en el mercado de cambios se sostuvo en niveles muy elevados para la estacionalidad de febrero, en USD 495,9 millones en el segmento de contado. Y a pesar de la holgada oferta, la demanda también recuperó vigor.

En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario: compró USD 85 millones el martes y acumuló USD 46.905 millones, el nivel más alto desde octubre de 2019.

A cuánto cotiza el dólar hoy (BNA)

Compra: $1.375

Venta: $1.425

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.852,50

Las personas físicas pueden comprar dólares sin la restricción de USD 200 mensuales, aunque la compra de billetes por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el objetivo de preservar la economía formal.

A cuánto está el dólar blue

Compra: $1.405

Venta: $1.425

Dólar mayorista

Compra: $1.399

Venta: $1.408

Dólar cripto

Compra: $1.479

Venta: $1.479,10

Dólar MEP (Bolsa)

El dólar MEP, o dólar Bolsa, permite acceder a divisas mediante la compra de bonos argentinos que cotizan tanto en pesos como en dólares. No requiere una cuenta en el exterior, pero sí una cuenta comitente habilitada para operar desde el homebanking.

Compra: $1.432,40

Venta: $1.437,30 (+ 0.67%)

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar CCL se utiliza principalmente por empresas para cambiar pesos por dólares en el exterior, mediante la compra y venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.479,20

Venta: $1.481,60 (+ 0.54%)

El Banco Central aclara que los ahorristas que compren dólares oficiales no podrán operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, como parte de una medida destinada a desalentar el denominado “rulo”.