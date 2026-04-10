10 de abril de 2026 - 19:12

El dólar sigue a la baja y cerró la semana por debajo de los $1.400

El dólar oficial bajó $10 respecto al cierre de ayer y el blue también cedió este viernes. A cuánto cotiza el minorista, MEP y CCL.

El Banco Central cotizó el dólar minorista a $1.420 para la venta

El Banco Central cotizó el dólar minorista a $1.420 para la venta

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial cerró este viernes registrando una baja en el mercado y se ubicó en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en la cotización de Banco Nación. De esta manera, registró un retroceso de $10 en comparación con el cierre de la jornada anterior.

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Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, la divisa norteamericana logró perforar la barrera de los $1.400 y bajó casi un 1% en comparación con la cotización de ayer, en medio de un pax cambiaria prolongada desde comienzos del año.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.395 para la compra y $1.420 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

dólar miércoles 25 de marzo
El dólar oficial perforó la barrera de los $1.400 y bajó casi un 1% este viernes

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Por otro lado, el dólar blue cotizó esta tarde en $1.375 para la compra y $1.390 para la venta, con una baja de 0,36% en la jornada.

En cuanto al tipo de cambio mayorista, la cotización se ubicó en $1.373,5 y registró una baja del 0,5% en la jornada. De esta manera, acumuló su quinta caída consecutiva en la semana y evidenció una tendencia descendente sostenida, al ceder un total de $21 desde el lunes.

Otras cotizaciones

En el segmento de los financieros, el MEP cayó 0,47% y opera a $1.415, 9. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) registró una suba de 0,02% y cerró en $1.476,9. Las brechas con el oficial se mantienen en 1,5% para el MEP y 6,1% para el CCL.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$45.152 millones, tras haber adquirido US$281 millones en el mercado mayorista y haber anotado al compra con mayor volumen desde que inició el 2026.

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