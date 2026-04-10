Turismo: se modera la salida de dólares por viajes

Según los últimos datos del INDEC, la salida de divisas o dólares por viajes y turismo casi se triplicó el año pasado. Sin embargo, el primer bimestre de este año muestra una leve recuperación del turismo receptivo y una caída en los viajes de argentinos al exterior. Así lo muestra un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea .

Turismo argentino en Chile: la situación de los tours de compras es cada vez más crítica

El paraíso de lago, sierras y calma total a 3 horas de Mendoza, ideal para este invierno

La sangría de divisas por la cuenta de “viajes y transporte” en la balanza de Pagos cerró el 2025 con cifras preocupantes para las reservas del Banco Central . De acuerdo con el último informe publicado, el año pasado dejó un déficit cercano a los US$ 7.200 millones , una cifra que representa casi el triple del saldo negativo registrado en 2024.

El impacto más fuerte se sintió durante el primer trimestre de 2025, periodo que concentró casi la mitad del rojo anual. Aquellos meses estuvieron marcados por un boom de turistas argentinos en el exterior , con Brasil como el destino predilecto, impulsado por condiciones que favorecieron el consumo fuera del país.

A pesar del arrastre deficitario, los datos oficiales correspondientes al primer bimestre de 2026 comienzan a dibujar un escenario ligeramente distinto. Las estadísticas de febrero permiten vislumbrar un c ambio en el comportamiento de los viajeros .

Por un lado, menos salidas al exterior ya que en el acumulado de enero y febrero, la cantidad de argentinos que optaron por vacacionar fuera del país se redujo un 10% en comparación con el mismo período de 2025.

Por otro lado, se observó un epunte del turismo receptivo. En contrapartida, la llegada de turistas extranjeros creció un 4% interanual en el mismo bimestre.

Si bien la brecha entre quienes entran y quienes salen del país sigue siendo amplia —en febrero la diferencia superó el millón de turistas—, la dinámica muestra una moderación respecto al verano anterior.

Este leve repunte en el turismo receptivo es visto con optimismo por el sector, ya que representa una oportunidad para recuperar el dinamismo en la generación de divisas. Aunque el déficit persiste y se mantiene marcado en los meses de temporada alta, el 2026 arranca con una tendencia menos deficitaria, lo que podría dar un respiro a las cuentas externas si la tendencia se consolida en los próximos meses.