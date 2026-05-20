Un tesoro que pocos conocen, pero a pocos pasos de Buenos Aires hay una isla realmente maravillosa

A pocos kilómetros de Buenos Aires , la Isla Martín García aparece como uno de esos lugares que parecen más lejanos de lo que realmente están. Está en el Río de la Plata , tiene historia, naturaleza y una tranquilidad difícil de encontrar tan cerca de la ciudad.

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No es una isla de playas caribeñas ni un destino masivo. Su encanto está en otro lado: calles silenciosas, edificios antiguos, senderos, aves, relatos políticos y una sensación de viaje detenido en el tiempo.

La Ruta Natural, sitio oficial de turismo, indica que la isla está a unos 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , en la desembocadura del río Uruguay sobre el Río de la Plata.

El acceso habitual se realiza en navegación desde el Puerto de Tigre, con un viaje que puede rondar las dos horas, según el servicio contratado y las condiciones del río.

Su ubicación la vuelve especial: está cerca de Buenos Aires, pero al llegar se siente como un universo propio, sin el ritmo acelerado del continente.

Qué se puede conocer en la isla

La isla permite hacer visitas guiadas por calles, senderos y espacios históricos. Entre los lugares más destacados aparecen el antiguo presidio, la iglesia, el cementerio y la panadería famosa por su pan dulce.

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También hay zonas naturales, laguna, playas y costas con juncales. Es un lugar atractivo para caminar sin apuro y mirar detalles que suelen pasar desapercibidos en una escapada común.

La historia tiene un peso fuerte: Martín García funcionó como lazareto, cárcel y sitio de detención de figuras políticas argentinas como Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi.

Un destino ideal para naturaleza y fotos

La isla es especialmente atractiva para quienes disfrutan de aves, mariposas y paisajes de río. La Ruta Natural destaca su variedad de aves y la presencia de numerosas especies de mariposas.

El entorno es tranquilo, con caminos para recorrer a pie o en bicicleta. También existen propuestas de kayak, según prestadores disponibles en la isla.

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No es un destino para ir apurado. La mejor forma de disfrutarlo es caminar, observar y dejar que el lugar revele sus capas de historia y naturaleza.

Qué tener en cuenta antes de ir

Antes de organizar la escapada, conviene consultar salidas, horarios, cupos y condiciones climáticas. Al ser una isla, la navegación puede depender del río y del servicio disponible.

También es recomendable llevar calzado cómodo, protector solar, repelente, agua y algo de abrigo si se viaja fuera del verano.