Está confirmado el precio que tendrá el dólar este jueves 9 de abril

El dólar oficial cerró este jueves a $1.410 en el Banco Nación y se mantiene dentro de un rango estable en el mercado cambiario de Argentina . El precio del dólar no registró variaciones bruscas en las últimas jornadas, mientras los bancos presentan cotizaciones muy similares, reflejando un escenario de relativa previsibilidad para el dólar hoy .

El comportamiento del dólar hoy continúa condicionado por la dinámica del mercado , con una demanda moderada y oferta sostenida de divisas. Los bancos ajustan sus valores de forma gradual, en línea con la estrategia del Banco Central , que busca evitar movimientos abruptos en el tipo de cambio y sostener la estabilidad financiera.

Banco Santander: $1.415

Banco Ciudad: $1.410

Banco Patagonia: $1.410

Banco Macro: $1.415

Banco Hipotecario: $1.405

Banco Supervielle: $1.409

Banco Credicoop: $1.410

ICBC: $1.410

Brubank: $1.403

Perspectivas del mercado cambiario y contexto económico en Argentina

El mercado cambiario mantiene una tendencia de estabilidad durante 2026, con participación activa del Banco Central en la administración del tipo de cambio. La acumulación de reservas se ve favorecida por el ingreso de divisas provenientes de exportaciones, especialmente del complejo agroindustrial, que incrementa su liquidación durante el segundo trimestre del año.

La evolución de la economía argentina también influye en el comportamiento del dólar, con una inflación que muestra una desaceleración gradual en comparación con períodos anteriores. En este contexto, las tasas de interés continúan siendo una herramienta clave para sostener la demanda de instrumentos en pesos y reducir presiones sobre el mercado cambiario.

El flujo de dólares financieros y los depósitos en moneda extranjera aportan previsibilidad al escenario actual. Los bancos reflejan esta dinámica con variaciones mínimas en sus pizarras, consolidando un panorama donde el dólar hoy se mantiene dentro de márgenes controlados por el Banco Central y las condiciones del mercado local.